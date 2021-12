Die neue Corona-Regel 2G plus sorgt für Frust bei Weinstädter Wirtsleuten. Von Samstag an darf nur noch in ein Restaurant, wer geimpft oder genesen und zusätzlich negativ auf das Coronavirus getestet ist. Steffen Diener, Betreiber der Kostbar in Großheppach, spricht vom „Todesstoß für die Gastronomie“. Die Umsätze in den Gasthäusern sind ohnehin schon vor Wochen eingebrochen, die Existenzängste wachsen. Die Schnaiter Kronen-Wirtin Antonija Zoller sagt: „Ich hoffe, dass meine