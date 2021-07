An der Endersbacher Kelter haben sich am Samstag knapp 200 Besucher alte, liebevoll gepflegte Lastwagen angesehen. Etwa 30 Fahrzeuge waren da. Viele der Oldtimer-Besitzer waren einst von Beruf Fernfahrer, „da wird den ganzen Tag in alten Geschichten geschwelgt“, so Organisator Gunter Mack.

Lange hatte es wegen Corona keine derartigen Treffen gegeben. „Die Leute waren total ausgehungert“, sagt Mack, dem der Musikverein beim Treffen ein Ständchen gespielt hat. Die Fahrzeuge kamen auch