35 Millionen Euro für Glasfaser: Ausbau in Weinstadt-Schnait startet

Schnait soll bald schnelleres Internet bekommen - dabei wartet die Stadt nicht auf den eigenwirtschaftlichen Ausbau der Telekom, sondern nimmt dafür selbst Geld in die Hand. Die Leerrohre bis in die Keller der Wohnhäuser werden dabei von den Stadtwerken verlegt, wenn jemand im Haus außerdem ein Glasfaser-Paket bei der Telekom bucht, erfolgt auch gleich die Verkabelung bis in die Wohnungen. Der Internetanbieter ist Kooperationspartner der Stadtwerke. Losgehen soll es so bald wie möglich, ab Mai sollen die ersten Verkabelungen in den Gebäuden erfolgen können.

Circa Ende Februar, Anfang März gehe es mit dem Verlegen der Leerrohre los von Norden nach Süden durch Schnait, erklärte Henning Wendler von den Stadtwerken bei einer ersten Infoveranstaltung für Schnaiter Bürger. Die Online-Veranstaltung mit offener Fragerunde kann hier nachgeschaut werden, außerdem wird es einen zweiten Termin am Dienstag, 28. Februar, um 19 Uhr in der Schnaiter Halle geben.

Bis 2030 in allen Teilorten Glasfaser ausbauen

Neben Oberbürgermeister Michael Scharmann und Alexander Ostertag von der Telekom nimmt auch Thomas Meier, Geschäftsführer der Stadtwerke Weinstadt, an der Präsentation teil und beantwortet Fragen zum Glasfaserausbau. Die Stadt nimmt für den Glasfaserausbau in allen Teilorten bis 2030 viel Geld in die Hand, um die 35 Millionen Euro insgesamt, so Oberbürgermeister Michael Scharmann. Allein in Schnait sollen so 1740 Haushalte mit 500 Adressen mit schnellem Internet versorgt werden können.

Allerdings gibt es in Schnait ein paar Bereiche, die beim ersten Bauabschnitt noch nicht drankommen werden: Betroffen ist davon zum einen der Bereich Weinstraße ab Höhe Blütenstraße und die Nonnenbergstraße (in der Grafik orange eingezeichnet). Hier werde der Ausbau zu einem etwas späteren Zeitpunkt im Zuge einer ohnehin geplanten Baumaßnahme erfolgen, so Henning Wendler.

In "roten Flecken" ist der Ausbau zu teuer

Auch ein paar „rote Flecken“ gibt es auf der Karte der Stadtwerke: Dabei handelt es sich um einzelne Gebäude, aber auch um Straßenabschnitte, die von den technischen Voraussetzungen vor Ort zu teuer seien, um sie zu erschließen, so Wendler: „Sollten Sie betroffen sein, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf.“ Dann könne gemeinsam nach einer Lösung gesucht werden.

Grundsätzlich gilt: Der Ausbau im Vorvermarktungszeitraum ist kostenlos, aber wer sich nicht selbst drum kümmert, bekommt auch nichts. „Der Weg zum Glasfaseranschluss: Was muss ich als Bürger tun - alleine tut sich da nichts“, so Alexander Ostertag, Verantwortlicher der Telekom für den Glasfaserausbau im Rems-Murr-Kreis. Dort, wo die Bauarbeiten der Stadtwerke aufhören, fängt die Zuständigkeit des Telekommunikationsunternehmens an: „Die Telekom bringt den Dienst, sprich das Licht, auf das Netz.“

Glasfaser ist wesentlich leistungsstärker als Kupfer

Das besondere an der neuen Glasfasertechnologie: Die haarfeinen Fasern sind unheimlich leistungsstark, enge Beschränkungen bei der Leistungsfähigkeit, wie es bei herkömmlichen Kupfernetzen der Fall ist, gibt es nicht. Download-Geschwindigkeiten bis 1000 Megabits pro Sekunde sind dann möglich.

Zum Vergleich: Ein Kupferkabel (DSL) ist in der Regel auf 16 Megabits pro Sekunde beim Download begrenzt. Ein Glasfaseranschluss wirke auch wertsteigernd für eine Immobilie, betonen Henning Wendler und Alexander Ostermann. Außerdem könnte Glasfaser aber auch die Rückkehr des Modems bedeuten: Längst nicht alle Router sind mit Glasfaser kompatibel.

Sonderwünsche kosten extra, Eigentümer müssen einwilligen

Damit Stadtwerke und Telekom die Anschlüsse bis in die Wohnungen bauen können, braucht es eine unterschriebene Erklärung vom Grundstückseigentümer, bei Eigentümergemeinschaften braucht es die Einwilligung von allen. Wichtig sei es auch, bei der Registrierung anzugeben, wie viele Wohneinheiten es sind, betont Henning Wendler.

Bevor gebaut wird, gebe es vor Ort einen Erkundungstermin, auch Sonderwünsche können angebracht werden - vorausgesetzt die zusätzlichen Kosten für einen Elektriker des Vertrauens, besondere Kabel oder Nicht-Aufputz-Installation werden selbst übernommen: „Wir bauen das alles nach Standard-Bauweisen.“

"Glasfaser-Infomobil" kommt zur Schnaiter Halle

Stadtwerke und Telekom wollen möglichst viele Schnaiter mit ins Boot zu holen. Am 28. Februar gibt es deshalb nicht nur die zweite Infoveranstaltung in der Schnaiter Halle, von 28. Februar bis einschließlich 11. März steht außerdem das „Glasfaser-Infomobil“ bei der Kelter in der Lützestraße.

Dienstag bis Freitag zwischen 10 und 18 Uhr sowie samstags zwischen 10 und 17 Uhr gibt es hier ein Beratungsangebot zum kostenfreien Hausanschluss und den Tarifen. Auch unter www.telekom.de/glasfaser können Schnaiter einen Glasfasertarif buchen, indem sie ihre Adresse in die Abfragemaske eintragen - dort kann auch überprüft werden, ob sich die eigene Adresse in der „grünen Zone“ befindet.