4 Wochen Verspätung: Öffnet die Action-Filiale in Weinstadt wirklich am 1.12.22?

Nachdem die Eröffnung der Filiale von Action in Weinstadt-Endersbach bereits einmal verschoben wurde, fragen sich viele, ob nun das neue Eröffnungsdatum eingehalten wird. Eigentlich sollte der Laden der niederländischen Kette bereits Anfang November 2022 aufmachen, doch das Ganze verschob sich um vier Wochen. Die Pressestelle des Unternehmens begründete dies mit einer Verspätung in der Produktion des Güter-Aufzugs. Als neues Eröffnungsdatum wurde Donnerstag, 1. Dezember 2022, genannt. Die Frage ist nur: Bleibt es dabei?

Filialen in Ludwigsburg und Sindelfingen

Fakt ist, dass das 1993 gegründete Unternehmen mit mittlerweile rund 2000 Filialen auf Expansionskurs ist – unter anderem auch in der Region Stuttgart. Am 17. November 2022 hat Action wie angekündigt eine Filiale in Ludwigsburg eröffnet. Der Standort in der Marstallstraße bietet eine Verkaufsfläche von 832 Quadratmetern. Am 10. November 2022 hat Action dann eine Filiale in Sindelfingen aufgemacht. „Der Standort in der Mercedesstraße 12 bietet eine Verkaufsfläche von 1271 Quadratmetern“, teilt Annika Büschken, Country Communication Manager Germany & Austria bei Action, auf Nachfrage mit. Das Unternehmen, das in zehn Ländern in Europa Filialen besitzt, hat 2021 einen Umsatz von 6,8 Milliarden Euro erwirtschaftet. Das Geschäft besteht darin, Alltagsartikel zu niedrigen Preisen zu verkaufen. Darum gilt Action als sogenannter Non-Food-Discounter.

Was die Zukunft des neuen Standorts in der Kalkofenstraße 7 in Endersbach angeht, hat Annika Büschken für die Kunden eine gute Nachricht. „Wir sind mit den baulichen Maßnahmen aktuell im Zeitplan und gehen daher davon aus, dass wir am ersten Dezember eröffnen werden.“ Die Kunden sollen am Eröffnungstag einen sogenannten „Big Shopper“ gratis zum Einkauf erhalten – dabei handelt es sich um eine große Einkaufstasche. „Weitere Verkaufsaktionen sind nicht geplant“, betont Annika Büschken.

Keine Auskunft zu geplanten Standorten

Auf die Frage, welche weiteren Filialen in den nächsten Monaten in der Region um Stuttgart aufmachen sollen, nennt die Sprecherin des Unternehmens indes keine weiteren Orte. „Bitte haben Sie Verständnis, dass wir uns dazu derzeit nicht äußern möchten. Grundsätzlich sind wir aber immer auf der Suche nach attraktiven Standorten im gesamten Bundesgebiet.“