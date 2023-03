40.000 Euro vom Bund: Weinstadt erstellt Fahrplan für Klimaneutralität bis 2035

Der Klimaschutzaktionsplan der Stadt Weinstadt ist einen Schritt weiter gekommen: „Oberbürgermeister Michael Scharmann hat gestern mit seiner Unterschrift den Startschuss gegeben und so den Auftrag an die Firma Endura Kommunal erteilt, einen Klimaschutzaktionsplan (KAP) für die Stadt Weinstadt zu erstellen“, teilt die Pressestelle der Stadt Weinstadt am Donnerstagabend, 2. März, mit.

Auftrag für Klimaschutzaktionsplan sofort vergeben

Dieser Plan soll einen klaren Fahrplan aufzeigen, wie die Stadt bis 2035 klimaneutral wird. Für die Erstellung dieses Vorreiterkonzepts stehen knapp 40.000 Euro Fördermittel des Bundes in Aussicht. Der abschließende Förderbescheid wird noch erwartet, aber der Bund gewährte bereits einen vorzeitigen Beginn ab dem 1. März 2023.

„Wir warten natürlich keinen Tag länger mit der Auftragsvergabe“, sagte Oberbürgermeister Scharmann. Klimaschutzmanager Friedrich Huster freut sich bereits auf den Plan: „Dann können wir gezielt die nächsten Schritte in Richtung Klimaneutralität in Weinstadt umsetzen“, so Huster.