40 Jahre Globus-Baumarkt: Mann aus Weinstadt gewinnt Auto

Zum 40-jährigen Bestehen hat sich die Baumarktkette Globus etwas Besonderes für die Kundschaft ausgedacht: ein Gewinnspiel. Als Hauptpreis wurden passend zum Geburtstag 40 Modelle des Volkswagen Golf „GTE Hybrid“ im Wert von je 43.000 Euro verlost.

Eines der Autos wurde der Pressemitteilung zufolge am vergangenen Samstag, 8. Oktober, im Globus-Baumarkt in Weinstadt an den Gewinner Martin Schenk übergeben.

Marktleiterin überreichte den Preis

„Die Freude stand ihm ins Gesicht geschrieben“, verkündet der Baumarkt. „Strahlend“ sei der Weinstädter Martin Schenk am vergangenen Samstag in sein neues Auto eingestiegen.

Martina Steuer, Leiterin der Filiale in Weinstadt, hatte ihm zuvor den Schlüssel zu seinem „Hauptpreis auf vier Rädern“ überreicht. Schenk ist laut Mitteilung einer von insgesamt sechs Gewinnern aus Baden-Württemberg, die bei der großen Jubiläumsverlosung des Baumarkts einen Hauptpreis gewonnen haben. Wer sich über ein Auto freuen durfte, wurde bereits am 30. Mai bei der Hauptverlosung ermittelt.

Teilnahme erfolgte per Rubbel-Los

Unter dem Motto „40 Jahre – Feiern Sie mit!“ hat Globus vom 4. April bis 7. Mai eine Rubbel-Los-Aktion veranstaltet. An der Hauptverlosung konnten demnach alle volljährigen Kunden teilnehmen, die den Globus-Baumarkt-Newsletter abonniert haben. Außerdem hatten alle Kunden über ein beim Einkauf erhaltenes Rubbel-Los die Chance auf mehr als 120.000 Sofortgewinne. Mit Bohrschraubern, Rasenmähern oder Notebooktaschen wurden die Gewinner zum 40. Geburtstag des Baumarktes beschenkt.

Der erste Globus ist nach eigenen Angaben im Jahr 1982 im rheinland-pfälzischen Gensingen gegründet worden. Heute betreibt das Unternehmen 90 Märkte in Deutschland und Luxemburg.