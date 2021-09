Insgesamt rund 14 Millionen Euro wird die Erweiterung der Silcherschule in Endersbach kosten – zumindest ist das der letzte Stand der Schätzungen. Denn noch befindet sich das Großprojekt in der Planungsphase, die freilich schon viel Geld verschlingt. Umso größer ist die Freude in Weinstadt über einen Geldsegen vom Land Baden-Württemberg: Das Projekt wird in diesem Jahr mit rund 400.000 Euro gefördert. „Diese Förderung kommt unerwartet und war nicht eingeplant“, lässt sich Oberbürgermeister