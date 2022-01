„Vor zwei Jahren habe ich gesagt: Gut, dass das Jubiläum erst in zwei Jahren ist“, erinnert sich Pfarrer Rainer Köpf (57). Nun steht mit Beginn des Jahres 2022 das 500-jährige Bestehen der Stiftskirche an – und Corona ist immer noch da. Doch die Pandemie sei kein Grund, das Festjahr zu verschieben. Im Gegenteil: Unter den Auflagen der Verordnung „feiern wir so, wie es möglich ist“, sagt Pfarrer Köpf. Einen Anhaltspunkt für das Festjahr bietet die Jahreszahl 1522, die im Maßwerk des südlichen