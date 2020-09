5G – die fünfte Generation des Mobilfunks ist auch in Weinstadt angekommen. Zunächst in Beutelsbach, Endersbach und Strümpfelbach, inzwischen seien auch Teile von Großheppach und Schnait mit dem schnellen Funknetz ausgestattet, so die Pressestelle der Telekom. „Wir bauen 5G sukzessive in Deutschland aus und versorgen bereits über 50 Prozent der Haushalte bundesweit“, heißt es weiter. Und fest steht für das Telekommunikationsunternehmen: „Wir werden auch weiterhin ausbauen – auch in