Einige Bereiche in Weinstadt sind bereits mit dem neuen Mobilfunkstandort 5G versorgt – aber längst nicht alle. Vorreiter beim Ausbau ist hier die Deutsche Telekom. Zunächst in Endersbach, Beutelsbach und Strümpfelbach, inzwischen auch in Teilen von Schnait und Großheppach ist das schnelle Mobilfunknetz nun vorhanden.

Die Telekom hat hierzu bestehende Mobilfunkstandorte umgerüstet. Vodafone und O2 hinken hier in Bezug auf Weinstadt mit dem Ausbau noch etwas hinterher. Die Weinstädter