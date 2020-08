„Tanzen und singen Sie innerlich“: Diesen Spruch hat sich die Veranstaltungsreihe „Ab auf die Insel“, auf den Mühlwiesen in Großheppach zum Motto gemacht. Noch bis zum 6. September bietet das Kulturprojekt, das von der Stadt Weinstadt ins Leben gerufen wurde, Vereinen, Weingütern und Kirchengemeinden die Möglichkeit, in diesem Sommer, trotz vieler Auflagen und Einschränkungen, coronakonform Gäste zu bewirten und so etwas Umsatz zu machen.

Besuch vor Ort am Freitag

„Die Idee