Abschied aus Weinstadt: Beutelsbacher Pfarrer Timotheus Rölle geht

Nach knapp zwei Jahrzehnten in Beutelsbach hat sich Timotheus Rölle entschieden, noch ein neues Kapitel in seiner Dienstzeit als evangelischer Pfarrer aufzuschlagen: Ab 1. September übernimmt er eine Stelle bei der evangelischen Kirchengemeinde in Remseck und wird ab dann im Ortsteil Aldingen seine Gottesdienste halten.

Abschied am Sonntag in der Stiftskirche

Einen feierlichen Abschied wird es am Sonntag, 24. Juli, ab 10 Uhr geben: Dann hält Timotheus Rölle seinen Abschiedsgottesdienst in der Stiftskirche begleitet durch die Jugendkantorei und den Posaunenchor. Anschließend findet auf dem Kirchplatz ein Ständerling mit einigen Grußworten statt.

Timotheus Rölle schaut dem Abschied und dem Neuanfang in Remseck mit gemischten Gefühlen entgegen. Da sei durchaus Wehmut mit dabei, sagt der 53-Jährige. Immerhin war es eine lange Zeit, die er und seine Familie in Beutelsbach verbracht haben. Seine Kinder sind hier groß geworden, die Gemeinde ist ihm schon sehr ans Herz gewachsen. Gleichzeitig kommt der Abschied nicht gerade überraschend: Schon länger steht fest, dass die Pfarrstelle Beutelsbach-Ost spätestens in ein paar Jahren auf 50 Prozent verkleinert werden wird.

In Aldingen warten neue Aufgaben auf ihn

Diese Frist wollte Rölle nicht unbedingt bis zum letzten Tag aussitzen: Er schaute sich nach einer Alternative um – und die Pfarrstelle in Remseck schien gut zu passen. Seine Eltern und Schwiegereltern wohnten beide im Ludwigsburger Raum, so der Pfarrer. Diese würden jetzt im Alter auch verstärkt Unterstützung brauchen. Und von Aldingen ist es da nicht weit.

Außerdem wird es für ihn und seine Frau gewissermaßen auch ein Neuanfang – ohne Kinder. Die Kinder sind mittlerweile erwachsen, der Jüngste fängt jetzt sein Studium an und zieht ebenfalls aus, erzählt Timotheus Rölle. Er freut sich auch auf die neuen Aufgaben, die in Remseck auf ihn warten: Dort ist alles ein bisschen anders und ortschaftsübergreifender organisiert als hier.

Den Beutelsbachern ist ihr Glaube wichtig

Zwar werde er als Gemeindepfarrer in Aldingen ansässig sein, als Seelsorger aber auch in anderen Teilen der Gemeinde unterwegs sein. Viele neue Gesichter und viele neue Aufgaben werden dort auf ihn warten – das werde den Abschied aus Beutelsbach dann hoffentlich leichter machen, hofft der Pfarrer.

Aus den 17 Jahren als Pfarrer und Seelsorger in der Beutelsbacher Gemeinde nimmt er aber auch viele wichtige Erfahrungen mit auf seinen Weg. „Sehr viele Erinnerungen und Begegnungen mit Menschen“, sagt Timotheus Rölle. Die Beutelsbacher hätten ihm ihre ganz eigene Art zu glauben beigebracht: „Den Glauben feiern“, nennt es der Pfarrer.

"Wir haben viele Feste gefeiert"

„Und eine gewisse Ernsthaftigkeit, den Glauben leben zu wollen.“ In seiner Gemeinde hat er ganz verschiedene Arten miterlebt, wie Beutelsbacher ihre Christlichkeit auslegen: Einer bräche das vielleicht ganz nüchtern auf eine politische oder sogar wirtschaftliche Ebene hinunter, ein anderer versuche sich an einem bibeltreuen Leben.

„Wir haben unheimlich viele Feste gefeiert, die Gemeinde ist sehr agil und musikalisch“, sagt der Pfarrer. „Ich habe Hunderte von Menschen kennengelernt und begleitet.“ Er erinnert sich an unzählige Taufen, Konfirmationen, Hochzeiten – und natürlich auch an Trauerfeiern. Auch in den dunklen Momenten stand er seinen Gemeindemitgliedern natürlich zur Seite.

Es gibt noch keinen Nachfolger

Auf diese besonderen Momente mit ganz verschiedenen Menschen freut sich Timotheus Rölle auch an seiner neuen Pfarrstelle. Dort sei er schon so freundlich willkommen geheißen worden. Weiterhin möchte er versuchen, auf die Menschen offen zuzugehen, immer das Gespräch und den Austausch zu suchen – und das, was ihm wichtig ist und an das er glaubt, weiterzugeben. Seinen christlichen VfB-Fanclub möchte Timotheus Rölle übrigens noch weiterbetreuen: Von Aldingen komme man mit der Stadtbahn ja auch ganz gut zum Stadion.

Wie es mit der verkleinerten Pfarrstelle in Beutelsbach-Ost weitergeht, ist währendessen noch nicht sicher: Leider habe sich auf die Ausschreibung bislang noch niemand beworben, schreibt die evangelische Kirchengemeinde Beutelsbach. Pfarrer Köpf werde deshalb die Vertretung im Gemeindeteil-Ost übernehmen und zunächst für ganz Beutelsbach seelsorgerlich zuständig sein. Das betreffe vor allem die Kasualdienste.