Das Dach der Grundschule Schnait ist undicht und wird saniert. An diesem Mittwochnachmittag (6.10.) beginnen die Bauarbeiten. Zunächst wird Kies abgesaugt. Deshalb wird es an zwei Tagen bis einschließlich Freitag laut werden in Schnait. Im Zuge der Sanierung werden die Stadtwerke auf dem Dach auch eine Photovoltaikanlage errichten.

Eigentlich hätte schon in den Sommerferien gebaut werden sollen

In einer Pressemitteilung hat die Stadt Weinstadt die Anwohner sowie die