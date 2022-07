Alarm in Endersbach und Schnait: Zwei Einsätze für Feuerwehr Weinstadt (12.7)

Die Freiwilllige Feuerwehr Weinstadt musste am Dienstag, 12. Juli, zu zwei Einsatz nach Endersbach und Schnait ausrücken. Alarmiert wurden die Einsatzkräfte zunächst am Dienstagmorgen um 9.36 Uhr. Der Grund: In der Kalkofenstraße in Endersbach hatte eine Brandmeldeanlage Alarm geschlagen.

Drei Fahrzeuge und 14 Einsatzkräfte vor Ort

„Bei Bauarbeiten in einem Geschäftsgebäude wurde die dort eingebaute Brandmeldeanlage durch aufgewirbelten Staub ausgelöst“, schreibt die Weinstädter Feuerwehr auf ihrer Website. Vor Ort seien insgesamt 14 Feuerwehrleuten mit drei Fahrzeugen gewesen, so Tim Maier, Pressesprecher der Feuerwehr Weinstadt. „Glücklicherweise konnte die Feuerwehr nach der Erkundung bereits Entwarnung geben und abrücken“, so Maier.

Am Dienstagabend habe es dann einen weiteren Einsatz für die Feuerwehr in Schnait gegeben. „Dort allerdings unter dem Stichwort Notfalltüröffnung“, sagt der Pressesprecher.

Weitere Informationen folgen im Laufe des Tages.