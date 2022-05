Albverein Weinstadt holt Ehrungen nach: Mitglieder teils seit 70 Jahren dabei

Der Schwäbische Albverein Weinstadt hat am Freitagabend, 6. Mai, seine Jubilare der Jahre 2020 und 2021 in den Wintersaal des Landgasthofes „Löwen“ in Beutelsbach eingeladen.

Der Vorstand der Ortsgruppe holte damit die Ehrung seiner Jubilare nach, die wegen der Coronabeschränkungen bislang nicht möglich gewesen war. Bei einem festlichen Menü ehrten die Vorstandsmitglieder Gerda Kopetzky und Volker Bechler sowie die Mitgliederbetreuerin Heide Wörz Jubilare für 25- , 40-, 50- , 60- und 70-jährige Mitgliedschaft im Schwäbischen Albverein.

Rückblick auf viele Jahrzehnte Vereinsleben

Zwischen den Gängen des Menüs ehrten die Vertreter der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins die Jubilare für ihre langjährige Mitgliedschaft und zur Treue zum Verein. Nebst Urkunde und Ehrenzeichen erhielt jeder Jubilar Blumen und ein Herz mit Süßigkeiten als Dank der Ortsgruppe Weinstadt.

Mundartgedichte und Rückblicke auf die Zeitgeschichte der Jubiläumseintritte gestalteten die Feier laut Mitteilung des Vereins „zu angenehmen Stunden“. Geehrt wurden für 25 Jahre Gerda Kopetzky und Erich Richter, für 40 Jahre Erna Entenmann, Renate Weckert, Helga und Helmut Wiederle, für 50 Jahre Rosemarie Lang, für 60 Jahre Soni Bachschmidt, Marianne Bauer, Rüdiger Kinzler, Hedwig Rühle, für 70 Jahre Erich Entenmann und Gunter Fischer.

Die Jubilare Rüdiger Kinzler und Gunter Fischer bereicherten die Ehrung mit Erzählungen und Rückblicken aus der Zeit ihres Eintrittes und der Zeit ihrer frühen Mitgliedschaft.