Alphatecc wird Expert: Globus gibt Elektromarkt im Kalkofen in Weinstadt ab

Die Geschäftsführung der Globus-Fachmärkte habe sich nach umfangreicher Prüfung dazu entschieden, ihre sechs Elektrofachmärkte an Expert-Händler abzugeben. Das hat Globus am Dienstag, 26. Juli, in einer Pressemitteilung bekanntgegeben.

Die letzten Jahre hätten gezeigt, dass nur eine gewisse Marktgröße im Elektronikfachbereich langfristig wirtschaftlich eine Perspektive habe. Auch das Alphatecc im Endersbacher Kalkofen ist von dieser Veränderung direkt betroffen.

Globus: Als kleiner Anbieter nicht mehr zeitgemäß

„Als vergleichbar kleiner Anbieter, dessen Kerngeschäft die Baumarktbranche ist, werden wir die Weiterentwicklung der Elektrofachmärkte in Zukunft nicht mehr in dem Umfang leisten können, wie es nötig sein wird, um am Markt erfolgreich zu bestehen“, sagt Timo Huwer, Sprecher der Geschäftsführung der Globus-Fachmärkte. „Gleichzeitig war für uns aber klar, dass wir im Sinne unserer Mitarbeitenden und Kunden mit einem Elektronikfachhändler an den Standorten bestehen bleiben möchten.“

Mit Expert habe man einen starken, langfristigen Partner gewinnen können, der durch seine Größe und Organisation in der Lage sei, die insgesamt sechs Elektrofachmärkte in die Zukunft zu führen. „Die Sicherung der Arbeitsplätze unserer vielen langjährigen Mitarbeitenden liegt uns am Herzen, dieser Verantwortung ist sich auch Expert bewusst“, so Timo Huwer.

180 Mitarbeiter an sechs Standorten sollen bleiben dürfen

Die Mitarbeitenden vor Ort seien am Montag im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung über die Umstrukturierung informiert worden, so Globus. Der Übergang soll demnach spätestens zum 1. Oktober 2022 stattfinden.

Im Jahr 1994 eröffnete Globus seinen ersten Alphatecc-Elektrofachmarkt in Losheim. 2003 wurden die Alphatecc-Elektrofachmärkte in die Globus-Fachmärkte integriert. An den sechs Standorten in Losheim, St. Wendel, Völklingen (Saarland), Simmern (Rheinland-Pfalz), Weinstadt (Baden-Württemberg) und Wachau (Sachsen) sind insgesamt 180 Mitarbeitende beschäftigt. Weitere Informationen unter www.alphatecc.de.