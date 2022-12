Altenpflegerin mit Herz: Manuela Ebert (31) bringt Weinstädter Senioren zusammen

In der Columbus-Begegnungsstätte weihnachtet es: Der Baum ist geschmückt, darunter liegen bunt eingewickelte Päckchen, eine Krippe ist aufgebaut, es duftet nach frischem Kaffee. An der ebenfalls festlich geschmückten Tafel haben sich zur Weihnachtsfeier viele Bewohner des betreuten Wohnens eingefunden. Altenpflegerin Manuela Ebert huscht von Gast zu Gast und schaut danach, dass es auch an nichts fehlt - und das nicht nur jetzt zu Weihnachten.

Regelmäßig plant die 31-Jährige ihre Schichten so, dass sie donnerstagnachmittags Zeit hat, den Seniorennachmittag in der Begegnungsstätte zu betreuen. Sie arbeitet vor, um sich diese Nachmittage freizuschaufeln. Bei ihren Schützlingen kommt ihr Engagement so gut an, dass sich eine Bewohnerin deswegen sogar an unsere Redaktion wendet: Frau Ebert mache das so toll, lobt die Bewohnerin. Einen richtigen Fanclub habe sie schon.

Erst Hauswirtschaft, dann Altenpflege: Den Berufswechsel bereut sie nicht

Bei der Weihnachtsfeier in der Columbus-Begegnungsstätte gibt es nicht nur Kaffee und selbst gebackene Torten - acht Stück hat die Vorsitzende des Stadtseniorenrats, Waltraud Bühl, zur Feier des Tages mitgebracht - später kommt auch noch der Pfarrer vorbei, es gibt für alle ein Geschenk vom Heimbetreiber, eine Schülerin liest eine Weihnachtsgeschichte vor und es werden Weihnachtslieder gesungen. Zum Abschluss gibt es ein Abendessen.

„Soll ich Ihnen das Abendessen hochbringen?“, bietet Manuela Ebert einer älteren Dame an, die sich schon früher zurückzieht. Eine andere Besucherin erkennt auf dem Tisch die Krippe wieder, die ihr verstorbener Mann gebaut hat. „Ich könnt’ plärren“, drückt die Frau ihre Rührung auf gut Schwäbisch aus.

Manuela Ebert liebt ihren Job in der Altenpflege

Seit vier Jahren ist Manuela Ebert jetzt schon bei der Dienste für Menschen gGmbH angestellt, im Diakonischen Ambulanten Dienst Rems-Murr ist sie für das betreute Wohnen in Beutelsbach zuständig. Sie hat hier ihre Ausbildung zur Altenpflegerin gemacht, davor hat sie eine Lehre in der Hauswirtschaft abgeschlossen. Eigentlich kommt sie aus dem Raum Backnang. Früher habe sie sich die Arbeit in der Pflege gar nicht vorstellen können, verrät Manuela Ebert. Aber bis jetzt habe sie den Berufswechsel nicht bereut. Zwar erlebe sie in ihrem Beruf sehr viele Höhen und Tiefen, der Fachkräftemangel ist real: Sie müsse eigentlich immer überall und nirgends zugleich sein. „Wir sind nur acht Fachkräfte“, berichtet sie.

Trotzdem liebt sie ihren Job und versucht immer, ihr Bestes zu geben: Viele der Bewohner haben zum Beispiel ihre Handynummer, da habe sie auch privat Kontakt. Wenn es ein Problem gibt, wenden sich viele direkt an sie: „Dann versuche ich, alles umzusetzen“, sagt Manuela Ebert.

Auch die Senioren haben gerade viele Sorgen, solche Zusammenkünfte sind wichtig

„Sie kümmert sich als junger Mensch so ausdauernd um die alten Menschen“, lobt Waltraud Bühl. Auch die Vorsitzende des Seniorenrats Weinstadt nimmt wahr, wie wichtig die Arbeit ist, die die 31-Jährige leistet, indem sie die Menschen aus ihren Zimmern holt. „Das ist das Schöne: Sie kommen zusammen“, so Waltraud Bühl.

Denn auch die Senioren in Beutelsbach haben gerade viele Sorgen: „Die Nebenkosten sind teilweise immens.“ Da sei es unheimlich wichtig, dass sie auch mal rauskommen, die Möglichkeit haben, sich untereinander auszutauschen: „Der Bedarf ist einfach da.“ Wie wichtig die Geselligkeit für die Senioren ist, weiß Manuela Ebert aus eigener Erfahrung: Sie hat erlebt, wie schwierig die Pandemie für viele Bewohner war, viele seien regelrecht vereinsamt. „Mir geht’s da um die Leute“, sagt die 31-Jährige.

Altenpflegerin backt den Senioren Kuchen und Torten

Und sie kann den Effekt ihrer Bemühungen an jedem einzelnen Seniorennachmittag, an dem es ihr gelingt, möglichst viele alte Menschen zusammenzubringen, direkt sehen: „Die blühen auf!“, freut sich Manuela Ebert. Ein bisschen hat dieser Effekt aber wohl auch mit ihrem ganz persönlichen „Lockmittel“ zu tun: Normalerweise ist sie nämlich diejenige, die die Teilnehmer mit selbst gebackenen Kuchen und Torten verwöhnt, auch hierfür nimmt die gelernte Hauswirtschafterin sich extra neben der Arbeit noch Zeit.

Und tatsächlich: Wenn man die Gäste der Weihnachtsfeier danach fragt, was ihnen an den von Manuela Ebert organisierten Nachmittagen am besten gefällt, steht „Kuchen“ ganz oben auf der Liste. Doch das ist natürlich nicht alles: „Schwester Manuela deckt schön ein“, lobt die 71-jährige Brigitte Hirsch. „Wenn man Hilfe braucht, ist sie da - und sie ist immer freundlich und nett.“

Seniorennachmittage helfen dabei, im betreuten Wohnen anzukommen

Als sie vor zwei Jahren hier eingezogen sei, habe sie niemanden gekannt, berichtet eine 87-Jährige. Beim Kaffee habe sie dann alle kennengelernt, deshalb kommt sie auch weiterhin gerne her. „Einfach toll“, findet sie.

„Es ist eine willkommene Gelegenheit, unter Leute zu kommen“, findet auch ein 64-Jähriger, für den der Umzug ins betreute Wohnen zuerst auch eine große Umstellung bedeutet hat. Hier sei es einfach unterhaltsam.

Zum allerersten Mal ist Sigrid Pfitzenmaier an diesem Tag zum Seniorennachmittag gekommen, Hündchen Hola späht noch etwas nervös in die Runde ob der vielen fremden Gesichter. Auch Sigrid Pfitzenmaier ist erst seit einem Jahr hier und sucht noch neue Kontakte. Ob sie nach der Weihnachtsfeier das Angebot hier in der Begegnungsstätte öfter wahrnehmen möchte? „Garantiert!“, sagt die Seniorin.