Am Montag (12.09.) geht die Schule los: Weinstadt gibt Tipps für einen sicheren Schulweg

Erstklässler landauf und landab können es kaum erwarten: Kommende Woche beginnt mit ihrer feierlichen Einschulung der Ernst des Lebens.

Damit die jungen Abc-Schützen auch sicher in ihre Grundschule kommen, veröffentlicht die Stadt Weinstadt auf ihrer Homepage Schulwegempfehlungen, an denen sich die Eltern mit ihren Kindern orientieren können. Abrufbar sind die Karten unter www.weinstadt.de/schulwegempfehlung.

Schulweg jetzt schon üben

Ein eindringlicher Rat geht von der Stadt an alle Eltern: „Üben Sie den Schulweg mit ihrem Kind“, sagt Oberbürgermeister Michael Scharmann. Noch vor dem ersten Schultag sollten Eltern mit ihren Kindern den Weg zur Schule und zurück üben.

Dabei ist der kürzeste Weg nicht immer der sicherste. Eine Faustregel dabei: Die Kinder sollten die Fahrbahn so wenig wie möglich überqueren müssen. „Jeder Schulweg ist anders und der Umgang mit konkreten Situationen sollte vor Ort und in Ruhe geübt werden“, betont Scharmann.

Auch beim Schulwechsel wichtig

Auch beim Wechsel auf eine weiterführende Schule erweitere sich mit dem neuen Schulweg der Wegeradius, den die Kinder bewältigen müssen. Auch mit größeren Kindern empfehle es sich, etwa den Weg zum Bus oder den Weg mit dem Rad in die vielleicht entferntere weiterführende Schule im Bildungszentrum zu üben, so die Stadt in der Mitteilung.

Einige Tipps für den Start im Straßenverkehr und die aktuellen Schulwegpläne gibt es auf der Homepage der Stadt.