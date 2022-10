Amtsgericht: Mann bestreitet Randale in Wohnung der Ex-Partnerin aus Weinstadt

Einspruch gegen einen Strafbefehl über 2500 Euro hat ein 50-Jähriger vor dem Waiblinger Amtsgericht erhoben. Der Mann bestreitet, in der Wohnung seiner 34-jährigen Ex-Partnerin in Weinstadt randaliert zu haben.

Die Stuttgarter Staatsanwaltschaft legt dem mittlerweile in Stuttgart lebenden Beschuldigten zur Last, am 10. Februar 2022 gegen 23 Uhr ausgerastet zu sein. Der Mann habe im Zuge eines Streits mit einem Stuhl und einem Tisch den Teppich der Frau beschädigt, die ihn rauswerfen wollte, und ihr den Aufsatz einer Wickelkommode für ein zu erwartendes Kind an den Körper geworfen. Acht Tage nach der vermeintlichen Tat erließ das Familiengericht Waiblingen einen Beschluss nach dem Gewaltschutzgesetz, der besagte, dass der Beschuldigte bis zum 18. Februar dieses Jahres jeglichen Kontakt zu der 34-jährigen Weinstädterin zu unterlassen hatte.

Angeklagter bestreitet die Vorwürfe

Einspruch gegen den Strafbefehl legte der gelernte Kfz-Mechaniker und Altenpfleger über Rechtsanwalt Michael Schmitt ein, weil er sich nach eigener Aussage keiner Schuld bewusst ist. Er habe weder die Wohnung beschädigt noch Gegenstände nach der Frau geworfen, die ihn bei der Polizei angezeigt hat.

Angeklagter: Ex-Partnerin hat nicht auf Telefonanrufe reagiert

„Es geht um meine Ex“, kam der 50-Jährige mit seiner ersten geschiedenen Frau und deren 19-jähriger Tochter als Zuhörerinnen in den Saal von Richterin Figen Baoglu-Waselzada und erklärte, für die 19-jährige Tochter würde er rund 300 Euro Unterhalt im Monat bezahlen. Zu dieser Tochter habe er ein „gutes Verhältnis“, zu seiner geschiedenen Frau jedoch „gar keines“. Mit seiner zweiten Partnerin wäre er am sogenannten Tattag eigentlich gerne spazieren gegangen, aber diese habe auf seine Telefonanrufe nicht reagiert. Also sei er eben alleine gegangen und habe sich danach in deren Ein-Zimmer-Wohnung, für die er noch einen Schlüssel hatte, begeben. Dort habe er noch „Hab und Gut“ zum Abholen gehabt, wie zum Beispiel seinen Fernseher. Die Ex-Partnerin sei aber zu den Nachbarn gerannt und habe die Polizei verständigt. Er wisse bis heute nicht, beklagte sich der Beschuldigte, ob er der Vater des mittlerweile geborenen Kindes der 34-jährigen Ex-Partnerin aus Weinstadt ist.

Ex-Partnerin: Angeklagter sei „völlig ausgetickt“

„Das weiß er ganz genau“, trat die Mutter des inzwischen geborenen zweiten Kindes des 50-Jährigen in den Zeugenstand. Dieser sei in ihrer Wohnung „völlig ausgetickt“ nur weil sie nicht auf seine Handy-Anrufe reagiert habe, die sich dem Strafbefehl zufolge am 1. März dieses Jahres kurz nach ihrem Geburtstag im Übrigen wiederholt hätten. Die Frau konnte sich als Zeugin noch gut daran erinnern, wie ihre vom Beschuldigten in Angriff genommenen Möbel „schepperten“, bevor der Aufsatz der Wickelkommode für das zu erwartende Kind an ihre linke Körperseite flog.

Rausgeworfen aus ihrer Wohnung habe sie den Ex schon am Abend, weil er sich dort einen „Joint aufgebaut“ habe. Dieser sei nach einem Coronatest gegen 23 Uhr aber wieder aufgetaucht und „völlig ausgetickt“. Als die Wickelauflage gegen ihren schwangeren Bauch geflogen sei, erklärte die 34-Jährige vor Gericht, sei sie ohne Schuhe hilfesuchend zu einem Nachbarn gerannt und mit diesem wieder in ihre Wohnung hoch, um festzustellen, dass ihr Geldbeutel leer ist. Die Nerven zum Ausharren bis zum Morgen habe sie noch gehabt und dem Beschuldigten die Wohnungsschlüssel vom Bund abgezogen.

Eine Polizeibeamtin vom Revier Waiblingen war nicht diejenige, die zum angeblichen Tatzeitpunkt in der Wohnung in Weinstadt vor Ort war, weshalb die Verhandlung mit einer Kollegin von ihr am Freitag, 14. Oktober 2022, um 10.30 Uhr fortgesetzt werden muss.