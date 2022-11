Angst vor dem Impfen: Frau aus Weinstadt wegen gefälschtem Impfnachweis vor Gericht

Wegen eines Einspruchs gegen einen Strafbefehl musste sich jüngst eine Mutter von Schulkindern aus Weinstadt vorm Waiblinger Amtsgericht verantworten: Sie war mit einem gefälschten Impfnachweis erwischt worden. Die bis heute nicht gegen Corona geimpfte 39-Jährige sah nicht ein, warum sie eine Geldstrafe in Höhe von 120 Tagessätzen zu jeweils 35 Euro, also insgesamt 4200 Euro, bezahlen soll. Ihr Argument für ihre Tat: „Angst vor dem Impfen.“

Gefälschten Impfausweis im Internet erworben

Im Falle der Weinstädterin hatte schon lange der Arbeitgeber darum gebeten, dass diese sich wie alle anderen Kollegen auch gegen Corona impfen lässt. Die Frau sah das überhaupt nicht ein. Sie kaufte sich aus dem Internet lieber einen gefälschten Impfpass mit dazugehörigem QR-Code. Zu ihrer Verteidigung führte die Weinstädter Mutter von drei Kindern an: „Ich habe große Angst vor der Impfung, hatte Angst um meinen Arbeitsplatz. Und dann habe ich die falsche Entscheidung getroffen.“

Nun war es vor dem Waiblinger Amtsgericht jedoch nicht nur „eine falsche Entscheidung“, sondern eine Straftat, wie sich die Weinstädterin in der Pandemie als Ungeimpfte um alles herumgemogelt und sich mit ihren ergaunerten Impfnachweisen obendrein auf Veranstaltungen herumgetrieben hat, die anderen untersagt waren. Selbst geimpfte Staatsbürger blieben zu dieser Zeit der Pandemie sicherheitshalber zu Hause.

Arbeitgeber forderte die 39-Jährige mehrmals auf, sich impfen zu lassen

Mehrmalige Aufforderungen ihres damaligen Arbeitgebers in Weinstadt, sich doch bitte impfen zu lassen, schlug die Angeklagte in den Wind. Ihr damaliger Chef zog Konsequenzen, ganz einfach deshalb, weil sich das Verhalten der Arbeitnehmerin nicht mit dem der gesamtgesellschaftlich sehr viel verantwortungsvolleren Kollegenschaft vereinbaren ließ.

„Woher kommt die Angst vor der Impfung?“, fragte der Waiblinger Amtsrichter Fabian Lindner im Zuge der Beweisaufnahme. „Vielleicht habe ich zu viel gelesen“, erklärte die Angeklagte, aus ihrer Familie habe sich fast gar keiner gegen Corona impfen lassen. „Ich habe meinem Chef immer wieder gesagt, dass ich mich nicht impfen lassen möchte“, bekräftigte die Beschuldigte im Nachhinein. Der Arbeitgeber habe ihre Meinung nicht respektiert.

Wieder neue Arbeit gefunden

Einen Job hat die Ungeimpfte mittlerweile wieder gefunden. Auf Nachfrage des Gerichts und der Stuttgarter Staatsanwaltschaft, bei der sie letztendlich nach einer Strafanzeige gelandet war, erinnerte sich die Frau aber noch sehr gut daran, dass ihr ihre Kinder regelmäßig gesagt hätten, bei ihnen sei die ganze Schulklasse geimpft.

Vor Gericht gegangen war die verheiratete Weinstädterin, um ihre im Strafbefehl verhängte Geldstrafe herabsetzen zu können, und das gelang ihr auch nur bedingt, weil sie in ihrem neuen Job weniger verdient: nämlich auf 100 Tagessätze zu jeweils 35 Euro, also insgesamt 3500 Euro, gemessen am Familieneinkommen mit ihrem Ehemann. Sowohl Amtsrichter Fabian Lindner als auch der Vertreter der Staatsanwaltschaft sahen vor der Urteilsfindung die „enorme Bedeutung“, welche die Corona-Schutzimpfung in der Pandemie hatte, als jüngere Menschen wegen der Priorisierungen schier verzweifelten, weil die Impfstoffe vorübergehend ausgingen. Sie vermissten die Solidarität der Frau aus Weinstadt mit den Arbeitskollegen und der Gesamtgesellschaft.

Eintrag ins Vorstrafenregister

1000 Euro weniger als im Strafbefehl ausgeworfen bekam die Ungeimpfte nur, weil sie jetzt weniger Geld einnimmt. Ihr Eintrag ins Vorstrafenverzeichnis ist ihr als bislang noch nie mit dem Gesetz in Konflikt gekommene Bürgerin trotz ihres Gerichtsauftritts mit Rechtsanwalt, der versuchte, mit 90 Tagessätzen unter die Eintragung ins Vorstrafenverzeichnis zu kommen, gewiss. Die Entschuldigung für ihre gefälschten Impfnachweise sah das Gericht bei der Urteilsfindung wohl. Sich aber für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben mit einer Fälschung „so eigenwillig“ hinwegzusetzen, wohingegen andere Menschen Verantwortung für alle anderen mitübernommen haben und im Falle von Unsicherheiten oder Infektionen einfach nur alleine daheim geblieben sind, kam im Waiblinger Amtsgericht gar nicht gut an.

Die Verurteilte, so ein Satz aus der Urteilsbegründung von Richter Fabian Lindner, habe sich die gefälschten Impfnachweise vornehmlich gekauft, um illegal an Veranstaltungen teilnehmen zu können – ohne auch nur ein Fünkchen Solidarität wegen Corona und der damit verbundenen schützenden Verantwortung für ihre Mitmenschen.