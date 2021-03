Zehn Wochen lang war der kleine Friseursalon von Daniela Stobrawe in Strümpfelbach wegen Corona geschlossen. Am Montag durfte sie endlich wieder Haare schneiden – just an dem Tag, an dem sie vor 30 Jahren ihren Salon eröffnet hat. Die Erleichterung der Friseurmeisterin ist so groß wie der Andrang ihrer Kunden: Das Telefon steht nicht still, dabei ist Daniela Stobrawe schon heute auf Wochen hin ausgebucht. Das liegt auch an den strengen Corona-Regeln im Salon.

Die erste Kundin