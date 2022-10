Asylunterkunft im Heuweg: Weinstadt setzt auch 2023 Sicherheitsdienst ein

Nachdem sich die Anschluss- und Obdachlosenunterkunft im Heuweg in Großheppach in den vergangenen Jahren immer mehr zum sozialen Brennpunkt entwickelt hat und es immer wieder Polizei- und Feuerwehreinsätze an den Baracken gab, entschied sich die Stadt im Oktober 2021, dort einen Sicherheitsdienst einzusetzen.

Zunächst begrenzt auf eine Laufzeit von einem Jahr, sollte dieser vor Ort abends und nachts die Hausordnung durchsetzen und die immer weiter eskalierende Spirale von Gewalt, Randale und Alkohol aufhalten.

Beitrag mit dem Landkreis neu verhandelt: Stadt zahlt künftig weniger

Die Maßnahme in Kooperation mit dem Landkreis kostete die Stadt bisher rund 60.000 Euro im Jahr. Jetzt hat die Verwaltung in der jüngsten Sitzung des Sozial- und Kulturausschusses den Antrag gestellt, den Sicherheitsdienst auch 2023 weiterhin zu beauftragen, der Vorschlag wurde mehrheitlich angenommen.

Seit der Sicherheitsdienst vor Ort seine Runden drehe, sei eine sichtbare Verbesserung eingetreten, so Oberbürgermeister Michael Scharmann. Zudem habe die Stadt neu mit dem Kreis verhandelt und dabei eine „gewisse Reduzierung des städtischen Beitrags“ erreicht. Somit wird der Sicherheitsdienst die Stadt im kommenden Jahr nur noch ungefähr 40.000 Euro kosten.