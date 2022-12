Auch das Wasser wird in Weinstadt teurer: So viel mehr müssen Haushalte zahlen

Die Preissteigerungen in allen Bereichen machen auch vor der Wasserversorgung in Weinstadt nicht halt: Weil die Stadt einen Großteil des Trinkwassers einkaufen muss und die beiden Zulieferer auf Grund von höheren Betriebskosten ihre Preise erhöhen – auch hier spielen laut Stadtwerke-Betriebsleiter Thomas Meier die hohen Stromkosten eine Rolle. Außerdem müssen die Stadtwerke nach und nach die teils schon stark in die Jahre gekommenen Leitungen sanieren.

Verbrauchsgebühr für einen Kubikmeter Wasser: Unterschied pro Monat teilweise mehrere Euro

Deswegen wird die Verbrauchsgebühr für einen Kubikmeter Wasser im kommenden Jahr 2,87 Euro statt wie bisher 2,69 Euro netto betragen. Der Betriebsausschuss der Stadt hat diesem Antrag in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt.

Bei einer vierköpfigen Familie mit einem Durchschnittsverbrauch von üblichen 132 Kubikmetern Wasser im Jahr wären das dann 2,10 Euro mehr im Monat, rechnet der Betriebsleiter vor. Bei einem Singlehaushalt sei mit der Gebührenerhöhung von Mehrkosten von ungefähr 70 Cent pro Monat auszugehen.

Abwasserentsorgung: 2020 haben die Gebühren bei weitem nicht gereicht

Auch beim Abwasser ändert sich im kommenden Jahr etwas: Zwar darf die Stadtentwässerung bei diesen Gebühren maximal kostendeckend arbeiten, allerdings gebe es aus dem Jahr 2020 beim Schmutzwasser noch eine Unterdeckung der Kosten in Höhe von immerhin -233 649 Euro und beim Niederschlagswasser immerhin -38 672 Euro.

Deswegen werden auch hier im kommenden Jahr auf zwei Jahre begrenzt die Gebühren erhöht: Beim Schmutzwasser von 2,12 Euro pro Kubikmeter auf 2,30 Euro, beim Niederschlagswasser von 0,53 Euro auf 0,58 Euro.