Unverhofft ist der Weinstädter Freie-Wähler-Gemeinderat Uwe Hoffmann am vergangenen Mittwoch in der Beutelsbacher Halle an seine Booster-Impfung gegen Corona gelangt. Eigentlich hatte er nur seine Tochter gefahren, doch weil einige Angemeldete einfach nicht zu ihren Terminen erschienen waren, bekam er selbst eine Dosis verpasst.

Freude und Ärger beim unverhofft geimpften Stadtrat Uwe Hoffmann

„Ich wurde außerplanmäßig geboostert, damit der Impfstoff nicht kaputt geht – die