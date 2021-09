Hat es in der Weinstraße einen lebensgefährlichen Ölspur-Anschlag auf Motorradfahrer gegeben? Das legt ein Facebook-Beitrag in der größten Weinstädter Gruppe des sozialen Netzwerks nahe. Die Empörung ist groß, lärmgeplagte Anwohner geraten als Tatverdächtige ins Visier. Doch die Polizei sagt: Es ist nichts dran, es war kein Öl und keine Absicht. Am Ende könnte es sich um die harmlose Traubensaft-Spur eines Vollernters aus den Weinbergen gehandelt haben.

Das Foto, das am Montagabend