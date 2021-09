Sie haben sich alle für die Stadt Weinstadt entschieden: Zum 1. September haben sieben neue Azubis in der Stadtverwaltung mit ihrer Ausbildung angefangen. Zudem gibt es in den Kindertageseinrichtungen und den Ganztagesschulen insgesamt 14 junge Menschen, die sich für eine Ausbildung in Weinstadt entschieden haben: ob als Erzieherin oder Erzieher, Berufskollegiantin oder auch Anerkennungspraktikanten.

OB: "Viele engagierte junge Menschen"

Auch drei FSJ-ler haben ihr