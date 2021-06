Eltern, die die Aussetzung der Präsenzpflicht an den Schulen ausnutzen, weil sie mit „dem System“ sowieso nicht einverstanden sind, Schüler, an die man über den Fernunterricht kaum herankommt, und Kinder, denen das Wiedereingliedern in die Schulklasse schwerfällt, weil sie so lange zu Hause waren – all das hat eine Lehrerin in den vergangenen Wochen und Monaten miterlebt. Weil es ihr große Sorgen bereitet, wie sich die Aussetzung der Präsenzpflicht auf einige ihrer Schüler auswirkt oder noch