Auto fährt in Biomax Weinstadt: Wie durch ein Wunder wird niemand verletzt

Glück im Unglück haben beim Bio-Supermarkt Biomax in Weinstadt-Endersbach am Mittwochvormittag (01.03.) gleich mehrere Menschen gehabt: eine Passantin, die ganz normal vor der Fensterfront des Ladens vorbeiging, die Autofahrerin, die nur Sekunden später mit ihrem Fahrzeug durch die Scheibe krachte, ohne dabei verletzt zu werden, und nicht zuletzt der Verkäufer und der Kunde im Markt an der Kasse, weil das Auto zum Stehen kam, bevor es sie erreichte.

Eine 86 Jahre alte BMW-Fahrerin hat wohl Gas mit Bremse verwechselt und ist daraufhin in das Geschäft hineingefahren, teilt die Polizei am folgenden Tag mit. Am Donnerstag erinnert noch die großflächig mit Brettern verschlossene kaputte Fensterfront an den Unfall, der Biomarkt hat wieder geöffnet. Bis die neue Scheibe kommt, wird es wohl noch ein paar Wochen dauern.

Eine Sekunde früher wäre eine Frau überfahren worden

„Alles geht jetzt normal weiter“, sagt Sahin Aydas, einer der beiden Betreiber. Zum Glück sei bei dem Unfall niemandem etwas passiert: „Das ist mir das Wichtigste.“ Um kurz nach halb elf sei es passiert, dass die Kundin, wohl beim Rangieren auf dem Parkplatz, plötzlich und wohl mit ziemlicher Geschwindigkeit durch die Scheibe gebrochen sei. Sahin Aydas traf kurz nach dem Geschehen beim Endersbacher Markt ein. Und stellt fest: Das ist gerade noch einmal gut gegangen.

„Eine Sekunde vorher wäre da eine Frau überfahren worden“, erzählt er. Die Passantin sei just dann vor dem Auto vorbeigegangen. Hätte die Verwechslung von Gas und Bremse nur Augenblicke früher stattgefunden, wäre die Frau vom Auto in die Scheibe hineingedrückt worden. „Dabei wäre sie sicher schwer verletzt worden. Die Frau hat viele Schutzengel gehabt“, sagt der Geschäftsführer.

Unfälle wie dieser passieren immer wieder

Auch die Fahrerin habe Glück gehabt. Es habe sich bei dem Fahrzeug um ein älteres Baujahr gehandelt, berichtet Sahin Aydas, trotzdem sei an dem Wagen kaum ein Schaden entstanden, von einer Delle auf der Motorhaube und einem kaputten Blinker einmal abgesehen. Er habe sich vor Ort auch mit der älteren Dame und ihrem Mann unterhalten. „Ganz nette Menschen“, betont Aydas. Die Polizei habe alles aufgenommen und geregelt. Die Fahrerin habe einen leichten Schock erlitten.

Etwas Derartiges hat der Biomax-Betreiber während seiner ganzen Karriere noch nie erlebt. Auch wenn er schon gehört habe, dass so etwas wohl immer wieder einmal vorkomme.

Tatsächlich sind solche Unfälle nicht so selten: Alle paar Jahre passiert das auch im Rems-Murr-Kreis, oft sitzen ältere Fahrer am Steuer. So fuhr 2020 eine 78-jährige Honda-Fahrerin in Korb gegen einen Baum, nachdem sie die Pedale vertauscht hatte, auf einem Supermarkt-Parkplatz in Plüderhausen kam es im gleichen Jahr deswegen zu einem Blechschaden - der 72-jährige Unfallverursacher war aber in diesem Fall auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.