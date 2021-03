Ein Geländewagen ist am Dienstagabend (30. März) an der Birkelspitze bei Endersbach unweit der dortigen Gartenschau-Station in der Rems gelandet. Noch ist unklar, wie es zu dem Unfall gekommen ist.

Die Weinstädter Feuerwehr wurde nach Angaben des Pressesprechers um 17.30 Uhr alarmiert und ist mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Nach ersten Informationen vom Unfallort gibt es keine Verletzten.

Wir werden diesen Artikel im Laufe des Abends aktualisieren.