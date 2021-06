Ein Weinstädter rastet am Steuer seines Wagens aus, beschimpft und bedrängt einen anderen Autofahrer und tritt diesem schließlich an einer Ampel die Tür kaputt. Jetzt ist die Sache am Amtsgericht Waiblingen verhandelt worden – und der Mann wirkte nach einem Jahr immer noch erschrocken über sich selbst. Schlummert solches Aggressionspotenzial in allen von uns? Der Korber Verkehrspsychologe Prof. Dr. Ralf Brinkmann sagt: Aggressionen im Straßenverkehr nehmen immer mehr zu.

Mai 2020: Auf