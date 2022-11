Bürgerwerkstatt: Wohnen in Gemeinschaft bald auch in Weinstadt?

Zu einer „Bürgerwerkstatt“ zum Thema „Leben und Wohnen in Gemeinschaft“ hat die Stadt Weinstadt am Dienstagabend in den Stiftskeller nach Beutelsbach eingeladen. „Leben und Wohnen im Alter“, so Kerstin Schmidt, die Inhaberin der Mindener Agentur „Demografie Lokal“ und Moderatorin der Veranstaltung, sei ein wichtiges Thema, mit dem sich die Stadt Weinstadt auch im Rahmen verschiedener Beteiligungsveranstaltungen beschäftigt.

Unter gemeinschaftlichem Wohnen verstehe man den „dauerhaften Zusammenschluss von Menschen, die freiwillig und bewusst bestimmte Bereiche ihres Lebens räumlich und zeitlich miteinander teilen. Im Gegensatz zu einer Nachbarschaft, die sich meist zufällig bildet, nehmen die Mitglieder von Wohnprojekten aktiv Einfluss auf die Zusammensetzung der Gruppe und erarbeiten ein Konzept, in dem sie sich über verbindliche Grundlagen und Regeln des Miteinanders verständigen“, so Schmidt.

Sich gegenseitig helfen, statt auf bezahlte Dienstleistungen zu setzen

Wohngemeinschaften im Sinne einer gemeinsamen Haushaltsführung seien selten. Bei den meisten Projekten handle es sich um Hausgemeinschaften, in denen jeder Haushalt über eine abgeschlossene Wohneinheit verfüge. Nachbarschaftliche Wohnkonzepte könnten auch in Siedlungsprojekten umgesetzt werden. Alle gruppenorientierten Wohnprojekte verstünden sich als Alternative zum anonymen Wohnen – im Unterschied zum Konzept „Betreutes Wohnen“, bei dem Dienstleistungen gegen Bezahlung zur Verfügung gestellt werden.

Wohnen in Gemeinschaft in Eigeninitiative erfordere von den Beteiligten bürgerschaftliches Engagement, Selbstorganisation und Partizipation in Planung und Organisation. Gemeinschaftliche Wohnformen seien für eine eher begrenzte Zahl von Personen geeignet, die bereit seien, sich in die jeweilige Gemeinschaft einzubringen. Einerseits würden sie die Möglichkeit für ein Mehr an Individualismus bieten, Grundvoraussetzung sei allerdings die eigenständige Beachtung aller für die Teilnehmenden relevanten Aspekte des Zusammenlebens. Erforderlich für derartige Projekte sei ausreichend Eigenkapital, für die Verwirklichung müssten unter Umständen externe Dienstleister hinzugezogen werden.

Großheppacher Schwesternschaft kann mit Neubau aufwarten

Schwerpunkte des Abends bildeten bei der Bürgerwerkstatt Vorträge von Thomas Schmitt, des Vorstandsvorsitzenden der Stuttgarter Wohngenossenschaft „pro... gemeinsam bauen und wohnen eG“, und von Sibylle Kessel, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Stiftung Großheppacher Schwesternschaft verantwortlich zeichnet.

Die Schwesternschaft hat seit 1860 Erfahrung mit dem Modell „Wohnen in Gemeinschaft“. Neben dem Betreuten Wohnen im Wilhelmine-Canz-Zentrum in Großheppach verwies sie auf die dreizehn im Oktober fertiggestellten Wohnungen für gemeinschaftliches Wohnen im Erweiterungsbau der Stiftung in Beutelsbach, von denen einige noch angemietet werden könnten.

Genossenschaft aus Stuttgart hilft bei der Umsetzung solcher Projekte

Schmitt berichtete über die Arbeit der 1999 gegründeten Wohngenossenschaft, der er vorsteht. Es handle sich dabei um keine Wohnbaugenossenschaft, sondern sie unterstütze Gruppen bei der Realisierung von Projekten, indem sie den baulichen und organisatorischen Rahmen schaffe, in dem diese Gruppen ihre gemeinschaftlichen und solidarischen Lebensformen entwickeln und letztendlich praktizieren.

Als Beispiele verwies er auf von der Genossenschaft betreute Projekte in Stuttgart, Tübingen, Schorndorf, Ludwigsburg, Waiblingen und Winnenden. Gemeinden, so seine Erfahrung, würden den Mehrwert von Gemeinschaftsprojekten zunehmend erkennen und seien auch bereit, bei deren Verwirklichung wohlwollend mitzuwirken.

Stadt hat dazu noch keine konkreten Pläne

Keine Antwort gab es allerdings, als es im Anschluss an die Vorträge konkret wurde und aus den Reihen der Veranstaltungsbesucher, die überwiegend der Gruppe der Senioren zuzurechnen waren, die Frage in den Raum gestellt wurde, ob die Stadt Weinstadt tatsächlich bereit wäre, ein Baugrundstück für den Zeitraum von circa zwei Jahren zumindest zu reservieren, um ein gemeinschaftliches Bauprojekt zumindest planen zu können.

Während Philipp Heimerdinger, der Leiter des Sachgebiets Soziales und Unterbringung von Flüchtlingen, darlegte, darüber zu entscheiden sei letztendlich Sache des Gemeinderates, räumte Kerstin Schmidt ein: „Wir sind erst auf der Suche nach dem Weinstädter Weg“, der gegangen werden müsse, um im Bereich Wohnen und Pflege auf den demografischen Wandel zu reagieren. In welche Richtung diese Antwort eher tendiere, sei noch nicht entschieden.