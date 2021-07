Schnait wächst. Am Ortsende Richtung Baach sollen 50 bis 60 Wohneinheiten für bis zu 120 Menschen im neuen Wohngebiet Furchgasse entstehen. In der Vermarktung ist das Gebiet noch nicht, aber der erste Spatenstich wurde am Freitagvormittag gesetzt. Damit hat die Erschließung des Gebiets begonnen. Für die einzige neue Straße steht jetzt auch ein Name fest: Breitwiesen.

Seit das Gebiet Dobelwiesen erschlossen worden sei, sagte Oberbürgermeister Michael Scharmann, also im Jahr 1998, sei