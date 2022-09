Baugebiet Halde V in Weinstadt: Im Baufeld 2 gibt es noch zwei freie Wohnungen

Von den 39 neuen Wohnungen im Baufeld 2 des Neubaugebiets Halde V am Ortsrand von Weinstadt-Endersbach sind aktuell nur noch zwei zu haben. Das teilt die Projektbau Pfleiderer GmbH aus Winnenden mit, die als Bauträger fungiert. Für die insgesamt vier Mehrfamilienhäuser ist am Freitagnachmittag, 23. September 2022, nun Richtfest gefeiert worden – was auf Baustellen traditionell immer dann getan wird, wenn Rohbau und Dach fertig sind.

Grundsteinlegung findet wegen Corona verspätet statt

Die Grundsteinlegung wurde nachgeholt, eigentlich hätte sie vor Beginn der Bauarbeiten im Juni 2021 stattfinden sollen. „Leider hat uns Corona auch hier einen Strich durch die Rechnung gemacht“, sagte Klaus-Martin Pfleiderer, Geschäftsführer der Projektbau Pfleiderer, am Freitagnachmittag. Verzögerungen gibt es auf der Baustelle laut Pfleiderer aber bislang nicht. Spätestens Ende 2023 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. „Wir werden pünktlich fertig“, versprach der Geschäftsführer den zahlreichen Gästen im Kornblumenweg, darunter auch der FDP-Landtagsabgeordnete Jochen Haußmann, der Weinstädter Oberbürgermeister Michael Scharmann und Baubürgermeister Thomas Deißler sowie Stadträte, Vertreter der beteiligten Firmen und Käufer der Immobilien.

Insgesamt soll in der Halde V auf sechs Baufeldern Wohnraum für fast 500 Menschen geschaffen werden. Im Baufeld 2 entstehen in vier Mehrfamilienhäusern zwei Einzimmerwohnungen, dreizehn Zweizimmerwohnungen, zwölf Dreizimmerwohnungen und zwölf Vierzimmerwohnungen. Aktuell sind noch eine Zweizimmer-Penthouse-Wohnung zum Kaufpreis von 520.000 Euro frei sowie eine Dreizimmer-Penthouse-Wohnung zum Kaufpreis von 583.000 Euro. Die kleinste Wohnung im Baufeld 2 hat knapp 41 Quadratmeter, die größte knapp 116 Quadratmeter.

Sozialwohnungen sind eine Auflage der Stadt Weinstadt

Zwölf der 39 Wohnungen werden Sozialwohnungen, sie entstehen im Haus D. „Aus persönlicher Verbundenheit zu Weinstadt und aus Verantwortung gegenüber der Gesellschaft werde ich das Haus D selbst übernehmen“, betonte Klaus-Martin Pfleiderer. Er werde hier für einen sehr günstigen Mietzins von circa zehn Euro pro Quadratmeter an Familien mit Wohnberechtigungsschein vermieten. Die Miete ist nach seinen Angaben um 33 Prozent reduziert. Das hängt auch mit einer Auflage der Stadt zusammen, woran OB Scharmann im Anschluss erinnerte. Bei Neubauprojekten in Weinstadt müssen 25 Prozent der Wohnfläche als „preisreduzierter Wohnraum“ auf den Markt gebracht werden, sofern der Geschosswohnungsbau mehr als 500 Quadratmeter Wohnfläche hat.

Von dem Urteil des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs zum Streit zwischen der Unternehmerfamilie Hayler und der Stadt Weinstadt sind die Arbeiten im Baufeld 2 nicht betroffen. Auswirkungen hat das nur auf jenen Teil des Areals, der am nächsten an der Gärtnerei der Haylers liegt – und dazu gehört das größere Baufeld 5, für das ebenfalls Pfleiderer Bauträger ist. Katrin und Simon Hayler hatten im Frühjahr 2021 vor Gericht mit ihrer Klage gegen die Stadt Erfolg, weshalb für den betroffenen Bereich nun ein neuer Bebauungsplan aufgestellt werden muss. Der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim begründete seine Entscheidung damit, dass Weinstadt bei der Planung die Interessen von Begonien Hayler zu wenig berücksichtigt hat.

Wärme fürs Neubaugebiet kommt von zwei Blockheizkraftwerken

Mit Blick auf die steigenden Energiekosten steht die Halde V vergleichsweise gut dar. Zwei Blockheizkraftwerke beliefern über ein eigens durch die Stadtwerke Weinstadt angelegtes Nahwärmenetz das neue Wohngebiet. Ein Pufferspeicher speichert laut den Stadtwerken Weinstadt die bei der Stromproduktion erzeugte Wärme, bis sie gebraucht wird. Für das Nahwärmenetz „Endersbach West“ haben die Stadtwerke zwei mobile Heizzentralen mit Ölkesseln beschafft, die von Mitte Januar 2023 an im Notfall die Versorgung sicherstellen sollen.

Die vier Mehrfamilienhäuser im Baufeld 2 haben eine gemeinsame Tiefgarage und werden nach dem KfW-Standard 55 für energieeffiziente Häuser errichtet, der von der Kreditanstalt für Wiederaufbau entwickelt wurde. Heißt: Nur 55 Prozent der Energie eines konventionellen Neubaus sind nötig. Diesen Standard, erläutert die Firma Pfleiderer, erreiche man durch einen entsprechenden Fassadenstein und durch den Einbau von Fenstern sowie Fenstertüren mit einer Dreifach-Verglasung.

Klaus-Martin Pfleiderer arbeitet bei dem Projekt bewusst mit Firmen aus dem „71-Postleitzahlengebiet“

Ein weiterer Punkt, der laut dem Unternehmen der Energieeinsparung zugutekommt, ist der Einsatz von Wohnungsstationen. Hierbei werde auf eine Vielzahl von Pumpen, die unter anderem für eine Zirkulation bei klassischer Bauweise notwendig sind, verzichtet. Auch die Architektur trage zur Effizienz bei. Geschäftsführer Klaus-Martin Pfleiderer betonte am Freitag zudem, dass sein Unternehmen bei dem Projekt bewusst mit Firmen aus dem „71-Postleitzahlengebiet“ zusammenarbeitet. „Das ist Nachhaltigkeit.“

Sämtliche Gründächer werden im Baufeld 2 der Halde V mit Photovoltaikanlagen durch die Stadtwerke Weinstadt belegt. Installiert werden rund 180 Module mit einer Gesamtleistung von rund 67,5 Kilowatt-Peak (kWp). Der gewonnene Strom wird den einzelnen Mietern in Kombination mit einem Reststromliefervertrag als sogenannter Mieterstrom von den Stadtwerken angeboten. Der Überschuss beim Strom soll ins öffentliche Netz eingespeist werden. Für reichlich Grün wird in dem neuen Quartier ebenfalls gesorgt. Außerdem soll ein Gemeinschaftskräutergarten für die Bewohner entstehen.