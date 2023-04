Baugebiet Halde V in Weinstadt: Warum eine „Chinesische Mauer“ geplant wird

Erneut gibt es Streit zwischen der Stadt Weinstadt und Begonien-Hayler, neuerdings sind allerdings auch die Käufer der neuen Gebäude im Endersbacher Neubaugebiet mit den Entwürfen der Stadt für die verbliebenen, unbebauten Grundstücke gegenüber dem angrenzenden Gärtnereibetrieb alles andere als glücklich. Grund für den Unmut ist eine geplante Schallschutzbebauung als Riegel mit 78 Metern Länge und stolzen 13,5 Metern Höhe. Von Anwohnern wurde dieser Baukörper bereits als „Chinesische Mauer“ bezeichnet. Aber wieso ist das nötig?

Stadtverwaltung hofft, Riegel nicht bauen zu müssen

Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderates stellten Oberbürgermeister Michael Scharmann und Dennis Folk, Leiter des Stadtplanungsamtes, klar: Auch die Verwaltung hofft, die Pläne, die jetzt in die erste öffentliche Offenlegung im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden gehen, wieder verwerfen zu können. Solange sich aber die einzige Zufahrt des Gärtnereibetriebs unmittelbar angrenzend an das Baufeld befindet, braucht es diese Schallschutzbebauung - denn der Betrieb entlädt und belädt ab und zu auch nachts Pflanzen, dann herrscht Anlieferungsbetrieb mit Lkw.

Eine in einer E-Mail in wenigen Sätzen getroffene Aussage einer Gutachterin hat bei der Familie Hayler und einigen Nachbarn die Hoffnung geweckt, dass sich zumindest an der Höhe des Riegelbaus noch etwas ändern ließe. Diese Hoffnung mussten Stadtplanungsamt und die zuständigen Architekten in der Sitzung jedoch zerschlagen: „Warum braucht man die? Weil man eine relativ heftige Lärmquelle hat“, so Manfred Spinner vom Ingenieurbüro für Schallimmissionsschutz (ISIS). Er zeigte eine Visualisierung des im Ernstfall von dem Gärtnereibetrieb ausgehenden Schalls, zum Beispiel in der Zeit um Weihnachten oder in der Hochsaison im Frühjahr, die Lärmbereiche unterteilt in rote, gelbe und grüne Zonen. Nur wenn das Gebäude vorn an der Straße ein ganzes Stück höher ist als sich die dahinter befindlichen Gebäude mit ihren zehn Metern Höhe, bleiben auch die oberen Geschosse in der grünen Zone - so muss es nach der gesetzlichen Regelung auch sein. „Ziel war, hinten die 40 Dezibel einzuhalten“, erklärt der Schallschutzexperte.

Gutachterin: "Geringfügige Überschreitungen" möglich bei einem Geschoss weniger

Doch was hat es dann mit der Aussage der Gutachterin zu tun? „Die Berechnungen kamen zu dem Ergebnis, dass auch ein dreigeschossiger Riegel (Höhe Riegel: 10 m) die ausreichende Abschirmwirkung nach hinten besitzt“, schrieb diese in einer E-Mail an Simon Hayler, die unserer Redaktion vorliegt. Weiterhin verweist sie darauf, dass zwei verschiedene Messungen an der gleichen Stelle zu leicht abweichenden Ergebnissen kommen könnten - „Daher ist es zwar sehr wahrscheinlich, dass auch mit dem Modell von Herrn Spinner die Immissionsrichtwerte im Falle eines dreigeschossigen Riegels im dahinterliegenden Bereich eingehalten sind, geringfügige Überschreitungen sind jedoch nicht ausgeschlossen.“

Diese „geringfügigen Überschreitungen“ zeigt Manfred Spinner ebenfalls in einer Visualisierung, die mit eben so einem niedrigeren Riegelbau arbeitet: Die Häuser dahinter rutschen leicht in den gelben Bereich. „Gelb ist Unterschreitung“, so Spinner - und damit nicht zulässig.

Bebauungsplanverfahren steht noch ganz am Anfang

Die Stadtverwaltung ist irritiert über die Aussage der Gutachterin: Immerhin arbeite diese für das gleiche Büro, das das Gutachten für die Stadt erstellt und daraufhin einen viergeschossigen Riegel empfohlen habe, so Oberbürgermeister Scharmann. Auch ließe sich ja aus der Aussage eben nicht ableiten, dass drei Geschosse ausreichend wären, bemängelt Stadtplanungschef Dennis Folk: „Nichts Genaues weiß man nicht.“ Auch andere Möglichkeiten habe man auf Wirksamkeit durchgerechnet, zum Beispiel eine hohe Mauer auf dem Grundstück der Haylers - ohne ausreichende Ergebnisse.

Wenn ein Schallschutzgebäude kommen muss, wird es also wohl bei der Höhe von 13,5 Metern mit vier Geschossen und einer geschlossenen Fassade bleiben. Ob das wirklich passiert, ist aber noch unklar: Man stehe noch ganz am Anfang des Bebauungsplanverfahrens, betonen Dennis Folk und Christiane Schäfer, Bauleitplanerin beim Ingenieurbüro Baldauf. Und: Falls Stadt und Hayler doch noch eine Lösung finden, wie sich das Lärmschutz-Problem auf eine für beide Seiten akzeptierbare Art und Weise aus der Welt schaffen lässt, könnte die Stadt zur ursprünglichen Planung mit den Stadthäusern und Geschossbauten an dieser Stelle zurückkehren.

Wie lässt sich so eine Schallschutz- Bebauung architektonisch ausgestalten?

Die Entwurfsplanung samt Anhänge wie Schallschutz-Gutachten und Co. wird nun im Technischen Rathaus öffentlich ausgelegt. Bürger und Behörden werden im Verlauf des weiteren Verfahrens auch noch ein zweites Mal die Möglichkeit bekommen, zu den Planungen Stellung zu beziehen. Außerdem verpflichtet sich die Stadt, auch bei dem verbliebenen Baufeld den „hohen städtebaulichen und architektonischen Anspruch des Wohngebietes Halde V“ fortzusetzen, über Gestaltungsrichtlinien soll die Qualität gewährleistet werden.

Auch wenn es zum jetzigen Planungsstand für viele schwer vorstellbar sein mag, wie das mit einem 78 Meter langen Riegelbau mit geschlossener Fassadenfront auf einer Längsseite gelingen soll: Wie das Gebäude im Endeffekt aussehen könnte, stehe ja noch gar nicht fest, so Planerin Christiane Schäfer. So könne beispielsweise in solchen Fällen mit verschiedenen Arten von vorgehängten Fassaden gearbeitet werden. Der Bebauungsplan gebe nur den Rahmen vor, betont auch Dennis Folk: „Alles andere sind Ausgestaltungen.“