Warum schließen die Kitas in Weinstadt in diesem Jahr trotz Corona in den Sommerferien für drei Wochen? Und wieso gibt es nicht für alle Eltern, die es brauchen, während dieser Zeit eine Betreuung? Und ist es nicht in Bezug auf den Infektionsschutz riskant, für die Schließzeitenbetreuung in den Sommerferien alle Kinder in einer Kita unterzubringen? Eltern aus Weinstadt haben derzeit einige Fragen an die Stadt – und sind ziemlich verärgert.

Frist schon im April