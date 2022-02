Am Mittwochmorgen (16.02.) gegen 4.40 Uhr verständigten Anwohner der Schweizerbachstraße in Weinstadt-Beutelsbach laut Pressemitteilung die Polizei, da es in einer Wohnung offensichtlich zu heftigen Streitigkeiten kam. Wie die Polizei mitteilt, stellte sich vor Ort heraus, dass es zwischen dem 32-jährigen Mann und seiner 40-jährigen Partnerin zur körperlichen Auseinandersetzung gekommen war, wobei die 40-Jährige verletzt wurde.

Der 32-Jährige, der offensichtlich deutlich betrunken