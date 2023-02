Bier trinken wie ein Profi: Seminar mit Bierprinzessin Nina Bierista in Weinstadt

65 Bierbegeisterte haben kürzlich das Lamm in Strümpfelbach aufgesucht: Bei einem ebenfalls thematisch angepassten Vier-Gänge-Menü ließen sie sich beim „Bierseminar“ mit der baden-württembergischen Bierprinzessin Nina „Bierista“ Witzemann verschiedene Biere aus dem Ländle erklären - und natürlich auch schmecken. Veranstalter war das Weingut Kuhnle. Weil die Nachfrage nach dem besonderen Bier-Event so unheimlich groß war, steht schon der zweite Termin fest, die Anmeldung läuft.

Aus 20 Personen wurden schnell 65

Zustande kam das „Bierseminar“ durch einen Geschäftskontakt: Daniel Kuhnle ist in Frankfurt Weinprüfer, die amtierende baden-württembergische Bierprinzessin Nina Witzemann ist dort als Bierprüferin tätig. „So kennen wir uns schon länger“, berichtet Kuhnle. Er habe eines ihrer Bierseminare erlebt, so etwas sei normalerweise eine Veranstaltung mit ungefähr 20 Teilnehmern, und sich gedacht: So etwas könnte man in Strümpfelbach doch auch machen.

Ursprünglich war dafür der Nebenraum des Gasthofs Lamm in Strümpfelbach gedacht – im Handumdrehen hatten sich aber 65 Personen für den Termin Anfang Februar angemeldet. Die Veranstaltung wurde auf den ganzen Gasthof ausgeweitet und Ralph Reinhardts Küche hatte alle Hände voll zu tun.

Genuss steht an erster Stelle - aber es geht auch um Inhalte

Doch um was geht es überhaupt bei einem „Bierseminar“? Geht es da wirklich um Inhalte? Oder doch eher um den gediegenen Biergenuss? „Meiner Meinung nach kann das eine ohne das andere nicht stattfinden“, findet Nina „Bierista“ Witzemann. Beim Thema Bier handele es sich zwar um ein Genussmittel: „Wobei für mich immer der Genuss an erster Stelle stehen wird.“

Ganz ohne Erklärungen und fachliche Hintergründe gehe es allerdings nicht. „Bei meinen Biertastings werden verschiedene Biere unterschiedlicher Stile verkostet“, erklärt die Bierprinzessin. „Mir ist dabei wichtig, dass die Teilnehmer verstehen, woher die geschmacklichen Unterschiede kommen und an welchen Stellschrauben man beim Bierbrauen drehen kann, um eben diese Unterschiede zu erreichen.“

Craft-Bier-Bewegung macht Bier plötzlich interessant

Dabei ist in den Bieren, die alle dem deutschen Reinheitsgebot unterliegen, an Zutaten ja gar nicht so viel drin. Gerade deshalb sei beeindruckend, wie aus nur vier Zutaten teilweise extreme geschmackliche Unterschiede erzielt werden könnten. Dass Bier immer beliebter und auch kultiviert betrachtet wird, hänge mit der Craft-Bier-Bewegung zusammen, die Anfang der 2000er aus den USA nach Europa gewandert sei: „Allem voran kamen natürlich neue, uns unbekannte Bierstile, wie beispielsweise IPAs und Pale Ales, auf.“

Aber auch das Bewusstsein für das Produkt Bier sei durch die Bewegung gestärkt worden: „Plötzlich wurde mit Foodpairings experimentiert, immer mehr Menschen fingen an, daheim in der Garage Bier zu brauen, und im Jahr 2005 wurde der erste Biersommelier ausgebildet“, erzählt die Bierprinzessin. Eine Entwicklung, die ihren Endpunkt ihrer Einschätzung nach noch lange nicht erreicht hat. Bier sei eben einfach mehr als ein „Saufgetränk“.

Fußballstadion macht sie zur Biertrinkerin

Die 26-Jährige kommt von der Schwäbischen Alb, ihre inzwischen sehr innige Beziehung mit dem Hopfengetränk hat aber mit dem VfB Stuttgart angefangen. Sie ist ein großer Fan, schon seit ihrer Kindheit. Beim ersten Mal allein ohne Eltern im Stadion sei sie 16 gewesen, erinnert sich Nina Witzemann.

Eigentlich hätten Mädchen in ihrem Alter eher mal Wein oder Sekt getrunken - aber im Stadion gab’s halt Bier: „So wurde ich von Anfang an zum Biertrinker.“ Kurz vor Beginn der Corona-Pandemie wohnte die damals 24-Jährige dann zur Miete bei einem Braumeister - der habe sie auf die Idee gebracht, bei dem Wettbewerb zur baden-württembergischen Bierkönigin mitzumachen.

Corona-Pandemie macht sie zur Bierexpertin

Richtig zur Expertin ist die heutige Biersommelière aber eigentlich erst durch die Pandemie geworden. Ursprünglich sollte das Finale schon 2020 stattfinden, wie so viele Veranstaltungen im ersten Pandemiejahr wurde der Termin aber mehrmals verschoben.

Dadurch habe sie angefangen, auf eigene Faust herumzureisen und verschiedene Brauereien im Ländle zu besichtigen, erzählt die 26-Jährige. Das Thema Bier zog sie immer mehr in seinen Bann. „Durch einen seltsamen Zufall kam ich dann im März 2021 dazu, bei der Welde-Brauerei in Plankstatt ein Biertasting zu moderieren, und habe sehr schnell gemerkt, dass ich das selbst öfter machen möchte“, sagt die Bierprinzessin.

„Daraufhin habe ich mein Kleingewerbe ,Nina Bierista‘ angemeldet und habe begonnen, Biertastings anzubieten.“ Um ihre Verkostungen mit Fachwissen untermauern zu können, habe sie sich außerdem dazu entschieden, die Ausbildung zur Biersommelière zu machen: „Dabei handelt es sich um einen zweiwöchigen Lehrgang mit Theorie und Praxis, welchen ich in Obertrum im Salzburger Land absolviert habe.“

Knapp 40 Personen auf der Warteliste, zweiter Termin kommt

Den Schritt hat Nina Witzemann nicht bereut. Für sie ist Bier das Kulturgut schlechthin. „Das Bierbrauen kann auf eine sehr, sehr lange Geschichte zurückblicken. Schon mehrere Hundert Jahre vor Christus haben die Leute Bier durch Zufall entdeckt“, berichtet die Bierprinzessin. Im Laufe der Zeit sei das Herstellen von Bier dann durch angelerntes Wissen und handwerkliches Geschick immer mehr perfektioniert worden, ein Prozess, der sich auch heutzutage immer noch fortsetze: „Generell zeigt sich das traditionelle Handwerk des Bierbrauens als sehr wandlungsfähig, wodurch bis heute immer neue Rezepturen entwickelt werden.“

Für sie persönlich gebe es kein anderes Getränk, das die Menschen so zueinanderbringe wie Bier. Dabei spiele auch die regionale Verwurzelung der Brauereien und ihrer Biere eine große Rolle: „Für mich gehört ein Bier immer dahin, wo es herkommt. Aus diesem Grund präsentiere ich bei meinen Biertastings bis auf wenige Ausnahmen ausschließlich Biere aus meiner Heimat Baden-Württemberg.“

Und das Feedback der Strümpfelbacher Teilnehmer? „Das war richtig super“, freut sich Veranstalter Daniel Kuhnle. Weil vom ersten Termin sowieso noch an die 40 Leute auf der Warteliste stehen, hat er schon einen zweiten Termin ausgemacht: Das nächste Biertasting mit Nina „Bierista“ Witzemann wird am Samstag, 6. Mai, stattfinden, erneut im Gasthof Lamm in Strümpfelbach.