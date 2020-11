Als eine der ersten Praxen im Rems-Murr-Kreis haben sich die Ärzte Christos Gkotsis (34) und Delf-Hagen Taxis (35) im Frühjahr entschieden, verstärkt Corona-Verdachtsfälle zu behandeln. In der „Corona-Schwerpunktpraxis“ in Endersbach werden bis zu 80 Menschen am Tag auf das neuartige Virus getestet. Warum tun sich die beiden jungen Ärzte das überhaupt an? Was erwarten sie von den nächsten Wochen? Und welche Auswirkungen hat der Einsatz an der Corona-Front auf ihr Privatleben? Christos