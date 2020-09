Einen Monat lang hat die Stadt Weinstadt auf den Mühlwiesen in Großheppach die Veranstaltungsreihe „Ab auf die Insel“ organisiert. Vereinen, Weingütern und Kirchengemeinden sollte so die Möglichkeit gegeben werden, in diesem Sommer, trotz Auflagen und Einschränkungen, coronakonform Gäste zu bewirten und so etwas Umsatz zu machen. Den Gästen hat es gefallen, manchen Anwohnern allerdings nicht. Sie beschwerten sich nach den ersten Veranstaltungen vor allem über Lärm– und tun das noch