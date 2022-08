Blaue Tonne in Weinstadt-Endersbach nicht geleert? AWRM gibt Auskunft

Seine blaue Altpapiertonne sei vergangene Woche nicht geleert worden, beschwert sich ein Zeitungsleser aus Endersbach. Das sei auch nicht zum ersten Mal vorgekommen. Was denn da los sei, möchte er wissen. Eine Anfrage unserer Redaktion ergibt allerdings: Der Abfallwirtschaft Rems-Murr und auch dem zuständigen Unternehmen, das für die Müllabfuhr des Altpapiers in Endersbach zuständig ist, sind in letzter Zeit keine Unregelmäßigkeiten bekannt – zumindest nicht bei den blauen Tonnen.

Urlaubszeit: Andere Fahrer vor Ort als sonst

Die Altpapiertonnen in Weinstadt werden von der Firma Schäf aus Murrhardt geleert. Ob dort in der vergangenen Woche Tonnen nicht geleert worden seien? „Normalerweise nicht“, sagt Jörg Brauer, Mitarbeiter bei Schäf Städtereinigung. Der Firma lägen auch zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei derartige Beschwerden über nicht geleerte Tonnen vor.

Was jetzt in der Ferienzeit allerdings vorkommen könne: Teilweise seien in den Ortschaften urlaubsbedingt andere Fahrer unterwegs als sonst. „Ein Fahrer, der die Strecke nicht so gut kennt, fährt eine Straße vielleicht einmal nicht an“, so Brauer. Dann werde aber spätestens am folgenden Tag dort nachgeleert.

Depotcontainer sind voll: Leerung verschiebt sich krankheitsbedingt

Auch der Abfallwirtschaft Rems-Murr (AWRM), die für die Müllabfuhr in allen Kommunen im Kreis übergeordnet zuständig ist, liegen keine Beschwerden über nicht geleerte Altpapier-Tonnen in Endersbach vor, so die Pressestelle der AWRM auf Nachfrage unserer Redaktion.

Mit nichtabgeholtem Altpapier auch in Endersbach beschäftigt sich die Abfallwirtschaft schon: „In diesem Bereich kommt es aktuell aufgrund krankheitsbedingter personeller Engpässe zu Verschiebungen beim eigentlichen Leerungsrhythmus der Depotcontainer für Papier.“ Bis Ende der kommenden Woche sollten verspätete Leerungen demnach aber nachgeholt sein.

Kartonagen lieber zum Wertstoffhof bringen

Die AWRM empfiehlt grundsätzlich, Kartonagen am besten bei den Wertstoffhöfen oder den Entsorgungszentren im Rems-Murr-Kreis ab zugeben, die Depotcontainer eher ungeeignet oder gar die noch kleineren Altpapiertonnen seien hierfür eher ungeeignet.

Der Wertstoffhof in Weinstadt-Endersbach hat folgenden Öffnungszeiten: Mittwoch 15 bis 18 Uhr, Freitag 14 bis 17 Uhr, Samstag 9 bis 12 Uhr. Der Wertstoffhof in Waiblingen hat seit dem 1. Juli sogar erweiterte Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag jeweils von 14 bis 19 Uhr und samstags von 9 bis 14 Uhr.