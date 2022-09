Bleistiftareal in Weinstadt-Beutelsbach: Erst 20 Prozent der Wohnungen verkauft

Die Zeiten, als das Bleistiftareal in der Ortsmitte von Beutelsbach brachgelegen hat, sind schon lange vorbei: Im Mai 2022 wurde der Grundstein für das Projekt gelegt, das Platz für die Stadtbücherei, Gewerbeflächen und 29 Wohnungen bietet. „Wir sind schon gut im Zeitplan“, sagt Daniel Fischer, einer der beiden Geschäftsführer der Phoenix Living GmbH aus Stuttgart. Sie bebaut das Areal, nachdem der ursprünglich vorgesehene Bauträger, die Realgrund AG, kurz vor Weihnachten 2019 Insolvenz anmelden musste.

2019 fanden Grabungen des Landesamts für Denkmalpflege statt

Dadurch verzögerte sich das Neubauprojekt weiter, nachdem der Zeitplan bereits durch archäologische Grabungen des Landesamts für Denkmalpflege durcheinandergeraten war. Dieses arbeitete vom August 2019 bis Dezember 2019 auf dem Areal, auf der Suche nach Spuren aus dem Mittelalter. Nachdem im Juli 2020 der Name des neuen Investors bekannt wurde, dauerte es bis zum Frühjahr 2021, ehe die Verträge zwischen der Stadt Weinstadt und der Phoenix Living GmbH unterschrieben werden konnten. Das lag vor allem an einem Teil des Grundstücks, das sich noch im Eigentum der insolventen Realgrund AG befunden hatte.

Bauwerk heißt „K:libri“: Mix aus „Karree“ und dem lateinischen Wort „libri“

Längst allerdings geht es bei dem Projekt nach Auskunft der Phoenix Living GmbH gut voran. Geschäftsführer Daniel Fischer betont, dass er davon ausgeht, dass die Stadtbücherei wie angekündigt Ende 2023 vom Beutelsbacher Reichenecker-Areal in ihr neues Gebäude einziehen kann. „K:libri“ wird das Bauwerk heißen, ausgesprochen wird das Wort „Kalibri“. Die Neuschöpfung verbindet die Begriffe „Karree“ und das lateinische Wort für Bücher („libri“).

Alle Wohnungen werden über einen Aufzug erreichbar sein

Rund 20 Prozent der Wohnungen sind laut Daniel Fischer mittlerweile verkauft. Das Preisniveau für die Wohnungen bewegt sich zwischen circa 270.000 und circa 890.000 Euro. Entstehen werden Zwei-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe von 46 bis 86 Quadratmetern, Drei-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe von 81 bis 106 Quadratmetern, Vier-Zimmer-Wohnungen mit einer Größe von 76 bis 131 Quadratmetern und Fünf-Zimmer-Wohnungen mit einer Fläche von 127 Quadratmetern. Alle Wohnungen und die Tiefgarage werden über einen Aufzug erreichbar sein. Als barrierefrei können alle 29 Wohnungen aber nicht bezeichnet werden. Daniel Fischer spricht daher von barrierearmen Wohnungen.

Was die Energieversorgung angeht, müssen sich Käufer keine Sorgen machen, dass sie komplett von Erdgas abhängig sein werden. „Erst mal heizen wir mit Pellets“, sagt der Geschäftsführer von Phoenix Living. Allerdings sind auch die Preise von Holzpellets zuletzt inflationsbedingt gestiegen. Die vier Häuser selbst werden indes so gebaut, dass die Menschen dort weniger Energie verbrauchen als in einem durchschnittlichen Haushalt – und zwar dank des energetischen Standards KfW 55 EE.

Dieser garantiert, dass nur 55 Prozent der Energie eines konventionellen Neubaus gebraucht wird – und dass diese aus erneuerbaren Energien stammt. Ein Bauphysiker habe bereits bestätigt, dass dieser Standard erreicht werde, betont Geschäftsführer Daniel Fischer.

Aktuell gibt es Flächen für drei Gewerbeeinheiten

Was die drei geplanten Gewerbeflächen im Erdgeschoss angeht, so kann die Phoenix Living GmbH momentan noch keine Pächter präsentieren. „Es ist noch nichts spruchreif“, sagt Daniel Fischer. Verhandlungen mit Interessenten finden laut dem Geschäftsführer allerdings bereits statt. Dabei wurde er nach seiner Auskunft auch schon gefragt, ob es möglich ist, zwei Gewerbeflächen zusammenzulegen. Die Antwort darauf ist ein klares Ja. „Da sind wir flexibel“, sagt Daniel Fischer. Die Größen für die Flächen liegen bei rund 70, 100 und 120 Quadratmetern.

Insgesamt gibt es bei dem Bauprojekt mit den viergeschossigen Häusern im Herzen von Beutelsbach 38 Parkplätze in einer Tiefgarage sowie einen oberirdischen Stellplatz. Wer dort parken darf, steht ebenfalls schon fest. Die 39 Parkplätze sind laut Daniel Fischer ausschließlich für die Eigentümer der Wohnungen sowie die Mieter der geplanten Gewerbeeinheiten vorgesehen. Für die Besucher der Stadtbücherei Weinstadt werden nach Angaben der Phoenix Living GmbH in der Nähe auf öffentlicher Fläche insgesamt 15 öffentliche Stellplätze geschaffen.