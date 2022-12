Bleistiftareal in Weinstadt: Verkauf der Wohnungen läuft immer noch langsam

„Die Banken sind deutlich restriktiver“: Dass auf dem Bleistiftareal in Weinstadt-Beutelsbach bislang erst rund 30 Prozent der Wohnungen verkauft worden sind, begründet Daniel Fischer, einer der beiden Geschäftsführer der Phoenix Living GmbH, mit der allgemein schwieriger gewordenen Marktlage. Das Unternehmen aus Stuttgart baut dort in der Beutelsbacher Ortsmitte vier Häuser, in denen 29 Wohnungen, bis zu drei Gewerbeeinheiten und die Stadtbücherei von Weinstadt unterkommen sollen. Über eine mangelnde Nachfrage kann sich Daniel Fischer nicht beklagen – aber die Leute müssen genau gucken, ob sie sich alles noch leisten können.

Geschäftsführer erklärt Zurückhaltung der Käufer mit gestiegenen Zinssätzen

Vor einem Jahr, sagt Daniel Fischer, hätten die Leute noch eine Finanzierung mit einem Zinssatz von einem Prozent erhalten. Jetzt seien 3,5 bis vier Prozent üblich. Dadurch lässt sich laut dem Geschäftsführer die Zurückhaltung der Käufer erklären. „Das ist nicht weinstadtspezifisch.“ Man höre dies von Mitbewerbern genauso. Mit Blick auf das Bauprojekt in Beutelsbach ist Daniel Fischer unter den aktuellen Umständen eigentlich zufrieden. „Dass wir überhaupt noch verkaufen, kann nicht jeder von sich behaupten.“

Phoenix Living GmbH bietet mit Partnerbank Zinssatz von 2,99 Prozent

Damit das Geschäft mit den neuen Wohnungen im Beutelsbacher Bleistiftareal wieder mehr anzieht, hat die Phoenix Living GmbH mit ihrer Partnerbank ein Finanzierungsmodell aufgelegt, bei dem Käufer einen Zinsatzsatz von 2,99 Prozent bekommen sollen – bei einer Laufzeit von zehn Jahren. Geschäftsführer Daniel Fischer hofft, damit den Verkauf der Wohnungen wieder anzukurbeln – und zwar auch mit Blick auf jene Kunden, die nicht selbst einziehen wollen, sondern vermieten möchten. Mit dem 2,99-Prozent-Zinssatz wäre laut Daniel Fischer eine Eigenkapitalrendite von sechs Prozent möglich. „Damit kriegen wir es für die Kapitalanleger attraktiv.“

Von den 29 Wohnungen im Bleistiftareal sind etwa 20 noch zu haben

Bis September 2022 sind rund 20 Prozent der Wohnungen in der Ulrichstraße verkauft gewesen, jetzt im Dezember sind es etwa 30 Prozent. Von den 29 Wohnungen sind etwa 20 noch zu haben – und zwar in allen Größen, wie Geschäftsführer Daniel Fischer betont. So gibt es von der Zwei-Zimmer-Wohnung über die Drei-Zimmer- und Vier-Zimmer-Wohnung bis zur Fünf-Zimmer-Wohnung noch alles zu kaufen.

Bei den drei Gewerbeflächen bittet Geschäftsführer Daniel Fischer noch um Geduld. Hier sei zwar noch nichts spruchreif, „aber wir verhandeln mit zwei konkreten Interessenten“. Aus welchen Branchen diese kommen, will Daniel Fischer nicht sagen. In der Vergangenheit sei schon mal mit Ärzten verhandelt worden, wegen äußerer Rahmenbedingungen sei es aber zu keinem Abschluss gekommen. Die Gewerbeflächen befinden sich alle im Erdgeschoss und sind rund 70, 100 und 120 Quadratmeter groß. Zwei der Flächen könnten theoretisch auch zusammengelegt werden.

Der ursprünglich vorgesehene Bauträger meldete Ende 2019 Insolvenz an

Fertig werden soll alles bis Ende 2023. Das bedeutet, dass die Stadtbücherei Weinstadt wie geplant Ende 2023 das Reichenecker-Areal verlassen kann. Das sind für die Stadt gute Nachrichten, da diese sich so bald die Miete für die Räume im Reicheneckerhaus sparen kann. Eigentlich sollte das Grundstück in der Beutelsbacher Ortsmitte ja schon längst fertig bebaut sein, aber der ursprünglich vorgesehene Bauträger, die Realgrund AG, meldete kurz vor Weihnachten 2019 Insolvenz an. So wurde es nichts aus dem Baustart im Februar 2020 und einer Fertigstellung des Gebäudes im Oktober 2021. Selbst dieses damalige Datum hinkte schon hinter dem ursprünglichen Zeitplan zurück, da das Landesamt für Denkmalpflege von August 2019 bis Dezember 2019 auf dem Bleistiftareal nach Spuren aus dem Mittelalter suchte.

2021 wurden die Verträge mit der Phoenix Living GmbH unterschrieben

Erst im Frühjahr 2021 wurden schließlich die Verträge zwischen der Stadt Weinstadt und dem neuen Investor, der Phoenix Living GmbH, unterschrieben. Eigentlich war der Name des neuen Investors schon im Sommer 2020 durchgesickert, aber alles dauerte dann doch länger – und zwar vor allem deshalb, weil ein Teil des Grundstücks in der Ortsmitte noch im Eigentum der insolventen Realgrund AG war.

Das ist aber alles nun Geschichte. Mit dem Projekt geht es längst zügig voran, die Grundsteinlegung erfolgte im Mai 2022. Das Gebäude soll nicht zuletzt wegen der Bücherei den Namen „K:libri“ tragen, ein Mix aus „Karree“ und „libri“, dem lateinischen Wort für Bücher. Im Moment ist der Rohbau noch nicht fertig, dies soll aber im Lauf des Februars 2023 der Fall sein. Dann, sagt Daniel Fischer, fange der Zimmermann mit seiner Arbeit an, auch die Rohinstallation der Haustechnik könne dann beginnen.

Geschäftsführer Daniel Fischer: „Ein paar kalte Tage, das ist alles schon einkalkuliert“

Der zwischenzeitliche Wintereinbruch mit Schnee und Minusgraden hat laut dem Geschäftsführer der Phoenix Living GmbH nichts am Zeitplan geändert. „Ein paar kalte Tage, das ist alles schon einkalkuliert.“ Wer den Fortschritt des Baus beobachten möchte, könne dies jederzeit über die Webcams auf der Internetseite des Unternehmens. „Wir sind voll auf Kurs.“