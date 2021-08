Die Hauptarbeiten an der historischen Baacher Brücke beginnen an diesem Montag, 2. August – und deshalb ist die Natursteinbrücke von 1880 von nun an gesperrt. Für die Fußgänger wird deshalb bis Mitte August eine Ersatzbrücke errichtet. Wer aus Schnait nach Baach kommt, muss jetzt auf einem Interimsparkplatz sein Fahrzeug abstellen. Für die Gastronomen in Baach bedeutet dies eine weitere Einschränkung – zumal sie ohnehin schon unter der Situation leiden.

Nina und Michael Kiesel vom