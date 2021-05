Update: Eine vorläufige Schadenshöhe steht nun fest - laut Polizei beläuft sie sich auf circa 50. 000 Euro. Die Behörden gehen davon aus, dass jemand die Mülltonne angezündet hat, die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

In der Nacht auf Sonntag (30.05.) um 1 Uhr ist die Feuerwehr Weinstadt wegen eines brennenden Abfallcontainers in der Straße Junkeräcker in Endersbach alarmiert worden. Das hat Tim Maier, Pressesprecher der Freiwilligen Feuerwehr Weinstadt, mitgeteilt. Die