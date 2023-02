Brennholz aus dem Stadtwald Weinstadt: So viel kostet der Raummeter 2023

Wie die Stadt Weinstadt mitteilt, hat der Verkauf von Meterholz und langem Brennholz aus dem Stadtwald begonnen. Bis einschließlich Freitag, 24. Februar, kann demnach Meterholz bestellt werden. Der Raummeter Laubholz kostet 100 Euro. Wer sich für den Kauf entscheidet, sollte im Vorfeld den Transport klären: Eine Zulieferung des Holzes aus dem Wald ist nicht laut Stadt möglich.

Holz kann ab sofort besichtigt werden

Das Holz wird im Mai bis Juni zugeteilt. Brennholz lang kann ab sofort im Waldgebiet Großheppacher Wald an den zwei Wegen am Forstbetriebshof in Buoch von Nr. 402/4 bis 402/24 besichtigt werden.

Ein Festmeter Buche kostet 80,25 Euro, ein Festmeter Eiche kostet 74,90 Euro. Gekauft werden kann jeweils maximal die Menge des Vorjahres. Weitere Infos über die Poltermengen gibt es auf der Website der Stadt oder telefonisch unter 07151/693-281.

Die Stadt Weinstadt kündigt außerdem an, dass es am Nonnenberg östlich des Schönbühls und im Schachen zu einem späteren Zeitpunkt noch mehr Holz zu kaufen geben wird. Interessenten an Flächenlosen können sich direkt an Förster Münz wenden unter 0151/180 48 001.