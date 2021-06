Für Impfwillige ab 18 Jahren gibt es eine weitere Möglichkeit, die begehrte Immunisierung gegen das Corona-Virus zu bekommen: Und zwar am 2. Juli (Erstimpfung) und am 13. August (Zweitimpfung) - Anmeldungen dafür werden per E-Mail an impftermine@weinstadt.de angenommen. Das hat die Stadt Weinstadt auf ihrer Facebook-Seite bekanntgegeben.

Es drohten, Termine frei zu bleiben

Möglich geworden ist die Aktion dadurch, dass der Rems-Murr-Kreis insgesamt 1500 Extradosen Biontech