Das Kommunikationsdesaster um die Einführung der 2G-plus-Regel in der Gastronomie hat am Wochenende zu einer Flut von Absagen in den Gasthäusern geführt. Anker-Wirtin Martina Unrath hatte sich für Sonntag auf 85 Gäste zum Mittagessen eingestellt – am Ende kamen noch zwölf nach Schnait in ihre Weinstube. Das Wochenende sei mit einer „Stornoquote von 80 Prozent“ eine „absolute Katastrophe“ gewesen. Die 40-Jährige ist sauer: „Das Hauptproblem ist die Verunsicherung unserer Gäste aufgrund der