„Click & Meet“ heißt das neue Konzept, das dem Einzelhandel in der Corona-Krise Luft verschaffen soll. Online wird ein Termin vereinbart, die Beratung findet dann im Laden statt – für maximal einen Haushalt mit Maske und Abstand. Ab 8. März könnte „Click & Meet“ auch in Baden-Württemberg möglich sein. Wer das Einkaufserlebnis in der Ortsmitte vermisst, dürfte sich darüber freuen. Manche Einzelhändler stehen dem offen gegenüber, andere lehnen das Konzept ab. Einkaufsstraßen-Sprecher