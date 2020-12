Im Gemeindepflegehaus des Alexanderstifts in Schnait sind nach einem Coronaausbruch mittlerweile 20 Bewohner und zehn Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet. Wie Steffen Wilhelm, der Pressesprecher der Diakonie Stetten, unserer Zeitung am Montag mitgeteilt hat, ist eine positiv auf das Coronavirus getestete Frau am Sonntag verstorben. Die 82-Jährige habe bereits vor ihrer Coronainfektion an schweren Vorerkrankungen gelitten und sei palliativ versorgt worden.

Eine weitere