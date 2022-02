Corona-Fall bei der Baufirma: Bauarbeiten an der B 29 bei Endersbach werden unterbrochen

Die Bauarbeiten an der B 29 bei Endersbach sollen wegen eines Corona-Falls in einer der Kolonnen der Baufirma unterbrochen werden. Das teilte das Landratsamt am Mittwoch in einer Pressemitteilung (02.09.) mit.

Auf der B 29 bei Weinstadt-Endersbach lässt das Landratsamt seit 24. August eine Schutzplanke am rechten Fahrbahnrand austauschen. "Um die Verkehrssicherheit zu erhöhen, wird stattdessen eine Betongleitwand eingebaut, die auch von der Fahrbahn abkommende Lkw abfangen kann", heißt es dazu in der Pressemitteilung. Die Arbeiten sollten an diesem Freitag, 4. September, beendet sein.

Zwei Spuren sollen ab Montag frei sein

Nach Mitteilung der ausführenden Baufirma, es gebe bei einer der Kolonnen einen Corona-Fall, könne die Betongleitwand nicht wie geplant fertig gestellt werden, so das Landratsamt. "Das Straßenbauamt des Landratsamts hat deshalb entschieden, die Bauarbeiten an dieser Stelle zu unterbrechen."

In den nächsten Tagen werde die Verkehrsführung so umgebaut, dass ab Montag wieder zwei Spuren zur Verfügungen stehen. Die Geschwindigkeit wird jedoch auf Höhe der Baustelle auf 80 km/h reduziert bleiben. Zur Sicherung wird die mobile Schutzwand an den rechten Fahrbahnrand versetzt.

"Die Betongleitwand wird dann so schnell wie möglich fertig gestellt, dann aber als Tagesbaustelle", so das Landratsamt, das den Zeitpunkt rechtzeitig kommunizieren will.